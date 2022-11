Plus de 8 électeurs conservateurs sur 10 craignent la flambée des factures d’énergie après l’abandon du gel de 2 ans

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Plus de huit électeurs conservateurs sur 10 craignent la flambée des factures d’énergie au Nouvel An après l’abandon d’une promesse de gel de deux ans, dans un sondage inquiétant pour le gouvernement.

L’enquête, pour End Fuel Poverty Coalition, a également révélé que 41% des électeurs conservateurs craignent d’avoir du mal à payer leurs factures cet hiver – malgré l’aide importante offerte.

Plus de 60 organisations caritatives ont uni leurs forces pour écrire à Rishi Sunak pour demander plus de soutien aux 7 millions de foyers qui vivent déjà dans la précarité énergétique.

Leur lettre demande que les prestations soient revalorisées en fonction de l’inflation – après que le Premier ministre a sonné l’alarme en refusant à nouveau de donner cet engagement lorsqu’il a été interrogé aux Communes.

Liz Truss a annoncé un gel des factures d’énergie jusqu’à la date probable d’élections générales en 2024, mais la promesse a été abandonnée après que son mini-budget catastrophique a fait chuter l’économie.

Jeremy Hunt, le nouveau chancelier, a déclaré que l’aide serait ciblée sur ceux qui en ont le plus besoin, avec un soutien général, pour maintenir les factures à une moyenne de 2 500 £, jusqu’en avril de l’année prochaine seulement.

Cela laisse de nombreux ménages confrontés à une hausse de plus de 4 000 £ en seulement six mois, malgré la récente baisse des prix de gros du gaz dans le monde.

Gavin Smart, directeur général du Chartered Institute of Housing, l’un des signataires de la lettre, a déclaré que trop de locataires étaient déjà “incapables de se permettre de chauffer leur logement”.

“Nous avons besoin de toute urgence que le gouvernement s’engage à augmenter les prestations avec l’inflation et à garantir le soutien des factures d’énergie au-delà d’avril”, a-t-il déclaré.

Cela devrait être accompagné “d’un programme national d’isolation, pour réduire les factures inabordables à court et à long terme”, a-t-il déclaré.

Tessa Khan, directrice du groupe de campagne Uplift, a déclaré : « Alors que nos politiciens ont passé des mois à se battre entre eux, le public a regardé cette crise s’abattre sur nous. Cela exige maintenant une action urgente du gouvernement.

Et Richard Quallington, directeur exécutif d’Action with Communities in Rural England, a déclaré: «Ce ne sont pas seulement les zones urbaines défavorisées où les gens auront du mal à chauffer leur maison cet hiver.

“De nombreuses régions rurales du pays voient également un grand nombre de personnes se heurter à des difficultés.”

La recherche, par Omnisismontre que les électeurs conservateurs sont tout aussi inquiets que les autres membres du public au sujet de leurs projets de loi en avril prochain – avec 83 % très ou assez inquiets.

Quelque 76 % de la population affirme que le gouvernement n’en fait pas assez pour soutenir les ménages vulnérables cet hiver, dont 60 % des électeurs conservateurs.

Les habitants du Sud-Ouest (68%), du Pays de Galles (64%), des East Midlands et du Nord-Est (63% chacun) sont les régions où le plus de gens se battent pour joindre les deux bouts, selon le sondage.