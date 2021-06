Plus de 8 700 tués sur des voies ferrées en Inde l’année dernière malgré le verrouillage de Covid-19 limitant les services ferroviaires

La Commission des chemins de fer du pays a publié des données policières sur les décès enregistrés entre janvier et décembre de l’année dernière à la suite d’une demande d’un militant en vertu de la législation sur la liberté d’information. Ces décès relevaient de la compétence de la police car ils étaient considérés comme « incidents fâcheux » ou alors « intrusion », plutôt que « accidents de chemin de fer ».

Au total, 8 733 personnes ont été tuées au cours des 12 mois, et 805 autres blessées, a annoncé mercredi le conseil d’administration.

Des responsables anonymes ont déclaré plus tard au Press Trust of India que bon nombre des personnes tuées étaient des travailleurs migrants. Des millions d’Indiens qui avaient voyagé dans les grandes villes à la recherche d’emplois sont retournés en masse dans leurs villages depuis l’introduction du verrouillage dans le pays en mars dernier, les laissant sans possibilité de gagner de l’argent.

Beaucoup sont rentrés chez eux le long des voies ferrées parce qu’ils considéraient qu’il s’agissait d’un itinéraire plus court par rapport aux routes ou aux autoroutes, et pensaient probablement aussi que cela les empêcherait de se perdre ou de rencontrer la police à la recherche de contrevenants à Covid-19, ont ajouté les responsables.

« Ils ont également supposé qu’aucun train ne circulerait à cause du verrouillage », l’un des fonctionnaires a supposé.

Le nombre de décès sur piste était en augmentation en Inde avant même la pandémie, avec 14 197 personnes décédées dans de tels incidents en 2018 et 15 204 en 2019.

Les chiffres de l’année dernière sont beaucoup plus faibles, mais ils restent importants étant donné que les services de passagers ont été fermés presque entièrement dans tout le pays en 2020 pour empêcher la propagation de l’infection, seuls les trains de marchandises poursuivant leurs opérations.

Indian Railways, qui exploite le quatrième plus grand réseau ferroviaire au monde couvrant quelque 67 956 km, a fait campagne pour réduire le nombre de décès et dissuader les gens d’entrer sur les voies. D’autres mesures de sécurité déployées incluent l’élimination des passages à niveau sans pilote et la modernisation des équipements de signalisation, selon le Times of India.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !