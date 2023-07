Plus de 8 000 foyers québécois toujours sans électricité après une violente tempête

Les pannes d’électricité persistent dans la région de Montréal 48 heures après que de violents orages se sont abattus sur le sud du Québec, abattant des arbres, cassant des poteaux et brisant des fils.

Hydro-Québec rapporte que plus de 8 100 clients sont toujours sans électricité samedi après-midi, contre plus de 20 000 plus tôt dans la journée et un pic de plus de 300 000 jeudi soir.

Il y a 182 pannes en cours, contre plus de 500 samedi matin, la plupart des pannes restantes à Montréal et dans les régions au nord et au sud.

La compagnie d’électricité a déclaré samedi matin (15 juillet) que les travaux de réparation du réseau électrique dans certaines zones isolées pourraient durer jusqu’au début de la semaine prochaine.

Environ 400 équipes d’Hydro-Québec étaient sur le terrain samedi pour rétablir l’électricité dans les zones sinistrées.

La tempête de jeudi a également provoqué des inondations localisées à Montréal, où un porte-parole de la ville a déclaré que certains quartiers avaient reçu l’équivalent d’un mois de pluie en moins de deux heures.

La Presse canadienne

coupures de courantQuébec