Plus de 750 journalistes signent une lettre condamnant « le meurtre de journalistes par Israël à Gaza »

Plus de 750 journalistes d’organismes de presse, dont le Washington Post, le Los Angeles Times et le Guardian, ont signé une lettre condamnant le « meurtre de journalistes à Gaza » par Israël – et ils ont exhorté les médias à utiliser des termes comme « apartheid » et « génocide » dans leurs reportages. pour décrire le traitement réservé par la nation juive aux Gazaouis.

“Nous condamnons le meurtre de journalistes par Israël à Gaza et appelons à l’intégrité dans la couverture médiatique occidentale des atrocités commises par Israël contre les Palestiniens”, a déclaré le communiqué. lit la lettre.

Il ajoute que « la campagne de bombardement dévastatrice et le blocus des médias à Gaza menacent la collecte d’informations d’une manière sans précédent » et note qu’au moins 39 journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre contre le Hamas – pour la plupart à la suite de frappes de représailles d’Israël, citant le dernier décompte du Comité pour la protection des journalistes.

« En tant que journalistes, rédacteurs, photographes et autres travailleurs des rédactions du monde entier, nous sommes consternés par le massacre de nos collègues et de leurs familles par l’armée et le gouvernement israéliens », poursuit la lettre.

“Nous vous écrivons pour demander la fin de la violence contre les journalistes à Gaza et pour appeler les dirigeants des rédactions occidentales à faire preuve de lucidité dans leur couverture des atrocités répétées d’Israël contre les Palestiniens.”

La lettre poursuit en disant que ceux qui ont signé « tiennent également les rédactions occidentales pour responsables de la rhétorique déshumanisante qui a servi à justifier le nettoyage ethnique des Palestiniens.

Plus de 750 journalistes ont signé une lettre condamnant le « meurtre de journalistes à Gaza » par Israël. AFP via Getty Images

La lettre note qu’au moins 39 journalistes ont été tués à Gaza – pour la plupart suite à des frappes de représailles d’Israël. PA

« Les doubles standards, les inexactitudes et les erreurs abondent dans les publications américaines et ont été bien documentées », affirme la lettre, notant : « Plus de 500 journalistes ont signé une lettre ouverte en 2021 soulignant leurs inquiétudes quant au fait que les médias américains ignorent l’oppression des Palestiniens par Israël. Pourtant, l’appel à une couverture médiatique équitable est resté sans réponse.

« Les rédactions ont plutôt sapé les perspectives palestiniennes, arabes et musulmanes, les rejetant comme peu fiables et ont invoqué un langage incendiaire qui renforce les clichés islamophobes et racistes. Ils ont publié des informations erronées diffusées par les responsables israéliens et n’ont pas examiné les meurtres aveugles de civils à Gaza – commis avec le soutien du gouvernement américain.

Les signataires soutiennent ensuite que les rédactions devraient adopter des mots tels que « apartheid », « génocide » et « nettoyage ethnique » dans leurs reportages sur le traitement réservé aux Palestiniens par Israël, affirmant qu’il s’agit de « termes précis et bien définis par les organisations internationales des droits de l’homme ».

La lettre conclut en disant que le travail d’un journaliste est de « demander des comptes au pouvoir » et qu’en refusant de le faire, « nous risquons de devenir complices du génocide.

La lettre appelle à « la fin de la violence contre les journalistes à Gaza » et appelle « les dirigeants des rédactions occidentales à faire preuve de lucidité dans leur couverture des atrocités répétées d’Israël contre les Palestiniens ». Getty Images

“Nous renouvelons l’appel aux journalistes pour qu’ils disent toute la vérité sans crainte ni faveur”, peut-on lire.

« Reconnaître que déformer nos propos pour cacher les preuves de crimes de guerre sur l’oppression des Palestiniens par Israël est une faute professionnelle journalistique et une abdication de la clarté morale », dit-il.

« L’urgence de ce moment ne peut être surestimée. Il est impératif que nous changions de cap.

Parmi les signataires de la lettre se trouvait Abdallah Fayyad, finaliste du prix Pulitzer 2022 et ancien membre du comité de rédaction du Boston Globe.

“Mon espoir avec cette lettre est de repousser la culture de la peur autour de cette question et d’amener les décideurs et les éditeurs à réfléchir à deux fois au langage qu’ils utilisent”, a-t-il déclaré. a déclaré au Washington Post.

Les signataires soutiennent que les rédactions devraient adopter des mots tels que « apartheid », « génocide » et « nettoyage ethnique » dans leurs reportages sur le traitement réservé aux Palestiniens par Israël. AFP via Getty Images

Il a déclaré qu’il n’appelait pas les rédactions à adopter la terminologie selon laquelle Israël commet un « génocide » ou un « nettoyage ethnique », mais a qualifié de « fait pertinent le fait que des groupes de défense des droits de l’homme de premier plan ont qualifié Israël de régime d’apartheid », de la même manière que beaucoup les reportages indiquent que les États-Unis ont désigné le Hamas comme groupe terroriste.

“C’est le genre de double standard que j’espère que cette lettre dénoncera.”

La lettre de jeudi est arrivée alors que des centaines de manifestants anti-israéliens occupaient le hall du bâtiment du New York Times et distribuaient des copies simulées des « Crimes de guerre de New York ».

« Nous continuerons à demander des comptes au New York Times… pour incitation au génocide », ont scandé les manifestants. « Pas un sou, pas un centime, plus d’argent pour le New York Times. Pas un sou, pas un centime, plus d’argent pour les crimes d’Israël.

“New York Times, vous ne pouvez pas vous cacher, nous vous accusons de génocide.”

Ils ont également dit : « F-k New York Times » et « Dites la vérité ».











