Plus de 75 % des personnes aux États-Unis envisageraient de louer un véhicule électrique comme essai routier

Les ventes de véhicules électriques sont en plein essor, les véhicules électriques représentant plus de 7% de tous les véhicules légers neufs immatriculés aux États-Unis en janvier. C’est une augmentation de 74 % par rapport à il y a à peine un an, selon les données d’Experian.

Mais beaucoup de gens aux États-Unis sont encore nerveux à l’idée de franchir le pas. Une enquête de la société de solutions de transport Mobilité Verra ont constaté que près de 80 % des personnes interrogées avaient des inquiétudes concernant « l’anxiété liée à l’autonomie », la peur de ne pas pouvoir trouver de chargeur ou même de manquer d’électricité sur la route.

Un rapport de 2020 de l’AAA a révélé que la conduite d’un véhicule électrique était le meilleur moyen d’atténuer l’anxiété liée à l’autonomie. Sur 40 000 propriétaires de véhicules électriques interrogés, 77 % ont déclaré être moins ou plus préoccupés par l’autonomie.

Mais si déposer 40 000 $ sur une Tesla et espérer le meilleur semble un peu drastique, il existe une option moins risquée : en louer une.

Selon l’enquête en ligne de Verra, menée en avril auprès de 2 000 adultes américains de 25 ans et plus, 78 % ont déclaré qu’ils envisageraient de louer un véhicule électrique lors de leurs prochaines vacances ou d’un voyage d’affaires comme moyen de s’acclimater aux voitures. Et 40 % ont déclaré que si le coût n’était pas un facteur, ils loueraient un véhicule électrique plutôt qu’un véhicule à moteur à combustion interne. (Moins de 20 % ont déclaré qu’ils loueraient une voiture à essence, quel que soit le prix.)

« Les conducteurs veulent s’assurer qu’ils disposent d’options de recharge pratiques et ont des inquiétudes concernant l’entretien du véhicule », a déclaré Steve Lalla, vice-président exécutif de Verra, dans un communiqué. « C’est pourquoi l’approche « essayez avant d’acheter » est populaire auprès de nombreux conducteurs aux États-Unis. »

Les sociétés de location de voitures misent également sur les véhicules électriques. Hertz est sorti de sa faillite en 2020 mais il est toujours troisième sur le marché, derrière Enterprise et Avis Budget. L’entreprise de 105 ans cherche à renforcer sa position en augmentant ses offres de véhicules électriques.

Ce printemps, Hertz passer des commandes avec Tesla, General Motors et Polestar qui ajouteront 340 000 véhicules électriques supplémentaires au cours des quatre prochaines années et créeront ce que le PDG Stephen Scherr décrit comme « la plus grande flotte de location de véhicules électriques en Amérique du Nord. »

D’ici la fin de l’année prochaine, les véhicules électriques représenteront un quart de la flotte de l’entreprise, selon un fiche d’entreprisecontre seulement 10 % maintenant.

Hertz, qui possède également Dollar et Thrifty, prévoit d’enregistrer près de 2 millions de locations de véhicules électriques d’ici la fin de 2023, soit environ cinq fois les chiffres de 2022.

« [Our] Les clients sont essentiels à la mobilité mondiale, mais beaucoup n’ont pas encore fait l’expérience d’un véhicule électrique », a déclaré la société dans un communiqué.

Enterprise n’avait pas de données disponibles sur sa flotte de véhicules électriques, mais un porte-parole a déclaré à CNET que les recherches de la société indiquaient que près de la moitié des clients potentiels ont déclaré qu’ils envisageraient de louer un véhicule électrique comme une chance d’en essayer un.

Hertz propose la location de véhicules électriques aux conducteurs de covoiturage. Robyn Beck/Getty Images

Les VE encore coûtent généralement plus cher à louer que les automobiles à essence, mais les sociétés de location offrent des rabais et des incitations, comme permettre aux clients de rendre leur voiture avec seulement une charge partielle. Et un nombre croissant d’employeurs choisissent des véhicules électriques pour leurs déplacements professionnels afin de compenser leur empreinte carbone globale.

Pour aider à lutter contre l’anxiété liée à l’autonomie, Hertz collabore avec BP sur un réseau national de bornes de recharge et s’est associé à Uber pour permettre aux conducteurs de VTC de louer des véhicules électriques pour leurs quarts de travail.

La route à parcourir semble encore plus brillante. Le marché des voitures de location de véhicules électriques était évalué à 9,13 milliards de dollars en 2021, selon Renseignement du Mordoret devrait plus que doubler d’ici 2027.

« Je pense que Hertz et notre flotte de véhicules électriques sont le point d’entrée le plus abordable pour que les conducteurs puissent monter dans ces véhicules électriques et les utiliser », a déclaré Scherr aux analystes lors d’un appel aux résultats en mai, CNBC a rapporté.

