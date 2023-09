Plus de 75 000 travailleurs de Kaiser prévoient de faire grève le mois prochain

Des dizaines de milliers de Kaiser Permanente Les employés de Californie et d’ailleurs prévoient de se mettre en grève début octobre après que le géant de la santé et les syndicats qui représentent une grande partie de la main-d’œuvre de Kaiser ne soient pas parvenus cette semaine à un accord qui résolve les préoccupations concernant les salaires, le personnel et d’autres problèmes.

Le Coalition des syndicats Kaiser Permanente a annoncé vendredi qu’une grève de trois jours pourrait commencer le 4 octobre pour protester contre les « négociations de mauvaise foi » de Kaiser sur les solutions à ce qu’il appelle une « crise du personnel » qui met en danger la sécurité des patients. La grève se poursuivra si aucun accord n’est trouvé d’ici le 30 septembre, date à laquelle les contrats actuels des syndicats expireront, a indiqué la coalition.

« Les dirigeants de Kaiser refusent de reconnaître à quel point les soins aux patients se sont détériorés ou à quel point le personnel de santé de première ligne et les patients souffrent à cause de la crise du manque de personnel de Kaiser », a déclaré Dave Regan, président de Kaiser. SEIU-Travailleurs unis de la santé de l’Ouesta déclaré dans un communiqué la coalition.

Kaiser Permanente n’a pas immédiatement commenté l’annonce de vendredi.

La grève affecterait les installations de Kaiser en Californie, en Oregon, à Washington, au Colorado, en Virginie et à Washington, DC, selon la coalition, qui comprend des membres de quatre syndicats internationaux. Les hôpitaux et les cliniques seraient privés d’une gamme de travailleurs représentés par plusieurs syndicats, notamment des assistants médicaux, des travailleurs des technologies de l’information, des techniciens chirurgicaux, des travailleurs sociaux, des travailleurs des services alimentaires et des femmes de ménage.

Il s’agit de la plus grande grève des travailleurs de la santé de l’histoire des États-Unis, ont déclaré les dirigeants syndicaux.

SEIU Travailleurs unis de la santé de l’Ouest et de nombreux autres syndicats du Coalition des syndicats Kaiser Permanente ont annoncé ce mois-ci que leurs membres avaient voté massivement en faveur d’une grève si aucun accord n’était trouvé d’ici la fin septembre, lorsque leurs contrats actuels expireront. Les membres des syndicats qui composent la coalition travaillent en Californie, en Oregon, à Washington, à Hawaï, au Colorado, au Maryland, en Virginie et à Washington, DC.

Les dirigeants syndicaux ont reproché au système de santé basé à Oakland un sous-effectif chronique qui, selon eux, prolonge les attentes des patients et entrave la sécurité des patients.

« Les agents de santé voient comment les patients de Kaiser sont obligés d’attendre des périodes dangereuses pour les dépistages du cancer, l’attribution des chambres, les résultats des tests, les rendez-vous en soins primaires, les radiographies, les interventions chirurgicales, l’attente aux urgences, et plus encore », Audrey Cardenas Loera, une des frais. et spécialiste du soutien aux avantages sociaux chez Kaiser Permanente à Hillsboro, Oregon, a déclaré dans un communiqué de la coalition syndicale. « Nous voulons simplement que nos patients soient en sécurité et reçoivent les soins qu’ils méritent. »

La coalition a également déclaré que les salaires n’avaient pas réussi à suivre la hausse du coût de la vie et a accusé Kaiser de ne pas avoir négocié de bonne foi pour résoudre les problèmes.

Kaiser a déclaré avoir déployé des efforts concertés pour recruter davantage d’employés et avoir investi dans des programmes de développement de la main-d’œuvre pour former les travailleurs de la santé. Elle se décrit également comme un leader en matière de salaires et d’avantages sociaux.

Les salaires ont été un point de friction majeur dans les négociations. SEIU-UHW, qui représente près de 60 000 travailleurs en Californie, a déclaré que la coalition avait fait pression pour un salaire minimum de 25 dollars de l’heure dans le système Kaiser Permanente, tandis que le système de santé proposait un plancher de 21 dollars de l’heure. Les dirigeants syndicaux ont également déclaré que la proposition d’augmentation des salaires de Kaiser ne suivrait pas l’augmentation du coût de la vie.

La semaine dernière, Kaiser a annoncé qu’il proposait des « augmentations de salaire générales » allant d’environ 10 % à plus de 14 % sur quatre ans. Les augmentations les plus importantes seraient versées aux travailleurs des régions où les salaires ne sont pas supérieurs d’au moins 10 % à ceux des travailleurs locaux pour des emplois similaires, a déclaré Kaiser.

« Les salaires du marché se situent actuellement à différents niveaux dans tout le pays, nous devons donc adapter les augmentations de salaire de manière à ce que tout le monde en profite équitablement », a déclaré Kaiser dans un communiqué. déclaration libéré avant les manifestations de la fête du Travail. Dans les régions où les salaires sont bien supérieurs à la moyenne du marché, « il nous est plus difficile d’offrir des soins abordables », et dans les régions où les salaires sont inférieurs, il est plus difficile de « retenir les meilleurs éléments ».

En outre, les employés bénéficient de « prestations de santé et de retraite très généreuses », a déclaré Kaiser.

Mais les syndicats ont déclaré qu’aucune des augmentations proposées n’était acceptable et se sont opposés à l’approche régionale en matière d’augmentation des salaires.

En Californie du Sud, par exemple, Kaiser a déclaré qu’il offrait une augmentation d’environ 10 % sur quatre ans – soit moins que dans d’autres régions – ainsi que des primes forfaitaires de 4 %. La porte-parole du SEIU-UHW, Renée Saldaña, a déclaré que les primes n’augmentent pas les salaires dans les années à venir et ne sont pas prises en compte dans les retraites. Elle a également fait part de ses inquiétudes concernant la hausse des coûts à Los Angeles.

« Les prix du logement et des loyers ont grimpé en flèche à Los Angeles, tout comme les prix de la nourriture, de l’essence et d’autres produits de première nécessité », a déclaré Saldaña le mois dernier. « Pourquoi Kaiser veut-il traiter nos soignants à Los Angeles comme des personnes de seconde zone par rapport au reste de l’État ? »

Les syndicats affirment également que le géant de la santé s’est livré à des pratiques de travail déloyales. En août, Regan a déclaré qu’à un moment donné, les représentants de Kaiser « ont littéralement refusé d’entrer dans la pièce et de nous parler ». La coalition syndicale a également affirmé qu’au cours des négociations, Kaiser avait refusé de fournir les informations demandées, notamment des détails sur ses finances.

Kaiser a déclaré en août que les accusations selon lesquelles il n’aurait pas négocié de bonne foi étaient « infondées et contre-productives ».

La semaine dernière, après que des dizaines de milliers de travailleurs ont accepté d’autoriser une grève, Kaiser a déclaré qu’il restait confiant qu’un accord serait conclu à temps. Cependant, il a également assuré aux membres de Kaiser qu’il avait « des plans globaux pour garantir un accès continu aux services de santé nécessaires, si une grève devait survenir plus tard cette année ».

Près de 75 % des effectifs de Kaiser Permanente sont représentés par des syndicats, selon l’employeur.