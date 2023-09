Plus de 75 000 travailleurs de Kaiser Permanente menacent de faire grève

Plus de 75 000 travailleurs du plus grand prestataire de soins de santé à but non lucratif aux États-Unis ont menacé vendredi de faire grève si un accord n’était pas trouvé pour résoudre une crise de personnel d’ici la fin de la semaine prochaine.

Une coalition syndicale prévenue Kaiser Permanente que ses membres manifesteront pendant trois jours en octobre dans des centaines d’établissements de santé en Californie, au Colorado, en Oregon, à Washington, en Virginie et à Washington DC, si un accord n’est pas conclu pour résoudre le problème.

La Coalition des syndicats Kaiser Permanente a lancé l’ultimatum après la conclusion de leur dernière séance de négociation sans résultat apparent.

Les syndicats ont annoncé qu’ils se mettraient en grève du 4 au 6 octobre si aucun accord n’était trouvé à l’expiration de leur contrat actuel, le 30 septembre.

Kaiser Permanente dessert près de 13 millions de patients. Elle exploite 39 hôpitaux et plus de 600 cabinets médicaux dans huit États et dans le district de Columbia.