Des caravanes avec des milliers de migrants d’Amérique centrale se dirigeraient vers la frontière mexicaine en route vers les États-Unis, où elles s’attendent à trouver des politiques plus amicales après l’entrée en fonction du président élu Joe Biden la semaine prochaine.

Environ 7 000 à 8 000 migrants sont entrés au Guatemala en provenance du Honduras au cours de la dernière journée, a rapporté Reuters, citant les autorités de l’immigration du Guatemala. Des séquences vidéo montrent des milliers de personnes qui se frayent un chemin à travers un cordon de police alors qu’elles traversent la frontière avec le Guatemala.

Deux groupes de migrants de plus de 5000 personnes se dirigent vers les États-Unis, y compris celui qui a déjà franchi la frontière guatémaltèque, a déclaré samedi le commissaire américain aux douanes et à la protection des frontières, Mark Morgan, dans une interview à Fox News.

« Ça arrive, » Dit Morgan. « C’est déjà commencé, tout comme nous l’avions promis et anticipé avec cette rhétorique de la nouvelle administration à la frontière. «

Biden, qui doit être inauguré le 20 janvier, a déclaré qu’il prévoyait de « immédiatement » présenter un projet de loi sur l’immigration dès son entrée en fonction. Son plan d’immigration, rapporté vendredi par le Los Angeles Times, comprendrait un « voie vers la citoyenneté » pour quelque 11 millions d’étrangers clandestins qui vivent déjà aux États-Unis.

Contrairement aux propositions d’amnistie passées, le plan de Biden ne serait pas assorti de dispositions pour une application renforcée des frontières, selon le rapport.

Le président démocrate élu a également l’intention de mettre fin à bon nombre des politiques que le président Donald Trump a mises en place pour dissuader la migration illégale, y compris des règles qui maintiennent les migrants au Mexique en attendant leurs audiences aux États-Unis.

Trump a prédit lors d’une visite à la frontière mardi que les changements de politique conduiraient à « un raz-de-marée d’immigration illégale, une vague comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. »

Il ajouta, « Ils viennent parce qu’ils pensent que c’est un train de sauce à la fin. »

Le groupe militant pour l’immigration Pueblo Sin Fronteras, qui a organisé des caravanes d’immigrants aux États-Unis et a des liens de financement avec le milliardaire George Soros, a appelé la nouvelle administration Biden à «honorer ses engagements». L’arrivée de Biden crée une opportunité pour les gouvernements du Mexique et d’Amérique centrale de développer des politiques migratoires qui « respecter et promouvoir les droits de l’homme de la population en mobilité », le groupe a ajouté.

Alors que la caravane se rapproche de sa frontière, le Mexique, pour sa part, est renforcer sa sécurité à la frontière pour essayer d’empêcher le cortège prolongé de passer en vertu de son accord existant avec les États-Unis.

