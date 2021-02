Plus de 700 enfants sont toujours en détention à la frontière américaine, 200 pendant plus de 48 heures, au milieu d’un pic de passages non accompagnés – Médias

Des centaines de mineurs non accompagnés ont été détenus à la frontière américaine en attendant d’être traités, a rapporté Axios. Près d’un tiers d’entre eux sont en détention depuis plus de deux jours, alors que l’arriéré s’accumule.

Environ 700 mineurs qui sont entrés seuls aux États-Unis ont été maintenus en garde à vue par des patrouilles frontalières dimanche, a rapporté Axios mercredi, citant un document interne des douanes et de la protection des frontières.

À ce moment-là, environ 200 enfants avaient déjà été retenus pendant plus de 48 heures, et dans le cas de neuf enfants migrants, pendant plus de 72 heures, ce qui dépasse la limite maximale prévue par l’accord de règlement de Flores, qui stipule que le CBP ne peut pas détenir des enfants pendant plus de trois jours. Selon le même accord, les enfants demandeurs d’asile transférés dans les centres de détention de l’ICE ne peuvent y passer plus de 20 jours, après quoi ils doivent être libérés.

Le système de traitement est soumis à des tensions croissantes en raison d’un afflux d’enfants migrants. En janvier, le CBP a rencontré 5 707 enfants migrants à la frontière sud-ouest, soit près d’un millier de plus qu’en décembre (4 855).

Le président Biden, qui promettait un revirement par rapport à la politique d’immigration de « tolérance zéro » de l’administration Trump, a récemment été critiqué pour la réouverture d’un centre de détention pour enfants à Carrizo Springs, au Texas. L’administration Biden n’a pas tardé à défendre cette décision comme une solution temporaire en période de pandémie, arguant que le tristement célèbre établissement Trump avait été rouvert car le Bureau de la réinstallation des réfugiés ne pouvait pas accueillir autant de demandeurs d’asile qu’auparavant en raison des restrictions de Covid-19.

Pourtant, la décision a établi une comparaison avec la diffamation de Trump «Garder les enfants dans des cages» politique, et a attiré le mépris de ses collègues démocrates, tels que la représentante de New York. Alexandria Ocasio-Cortez.

Ce n’est pas bien, ça n’a jamais été bien, ça ne sera jamais bien – peu importe l’administration ou le parti. https://t.co/AEV7s7QQnB – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 23 février 2021

