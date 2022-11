Plus de 700 dauphins de la mer Noire sont morts depuis le début de la guerre en Ukraine

Il y a eu une augmentation des échouages ​​de dauphins autour de la mer Noire depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les dauphins et les marsouins parlent et naviguent via le son, qui peut être perturbé par les bruits forts de la guerre.

Les impacts à long terme ne sont pas encore clairs, car les combats en cours rendent la situation difficile à étudier.

Outre les milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui sont morts depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, il y a eu des centaines de victimes dans la mer Noire parmi les populations résidentes de dauphins et de marsouins.

Les scientifiques qui étudient la région ont signalé une “augmentation inhabituelle” des échouages ​​et des prises accessoires – lorsque des animaux sont capturés involontairement par des pêcheurs – de dauphins, de marsouins et de baleines, au printemps et à l’été 2022, selon un récent rapport de l’ACCOBAMS, ou l’Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone atlantique contiguë.

“La guerre de la Russie contre l’Ukraine qui s’est intensifiée en février 2022 met l’ensemble du bassin de la mer Noire sous une menace énorme. Les activités militaires dans les zones marines et côtières peuvent affecter le biote marin de la région, y compris les cétacés”, indique le rapport.

Plus de 700 décès, principalement chez les dauphins et les marsouins communs, ont été enregistrés sur les côtes des pays qui bordent la mer, dont la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et l’Ukraine, selon Erich Hoyt, chercheur au Royaume-Uni Whale and Dolphin Conservation qui a consulté les scientifiques de l’ACCOBAMS.

Les chercheurs s’efforcent de déterminer la cause des décès qui ont été observés, mais la guerre en cours – et la menace potentielle posée par les mines à la dérive – rendent la collecte de données et les enquêtes en bateau difficiles.

Il y a eu des rapports de dauphins s’échouant sur le rivage avec des blessures physiques, comme des brûlures, qui pourraient être le résultat direct d’avoir été pris entre deux feux. Ivan Rusevdirecteur de recherche au parc naturel national des estuaires de Tuzla en Ukraine, a déclaré plus tôt cette année que des dauphins s’échouaient avec des marques de brûlures de bombes ou de mines, tandis que d’autres semblaient incapables de naviguer ou comme s’ils n’avaient pas mangé depuis des jours.

Mais l’augmentation des échouages ​​et des dauphins pris accidentellement pourrait être une conséquence directe des bruits forts associés à la guerre.

“Les dauphins et les marsouins comptent sur le son pour naviguer, trouver leur nourriture et communiquer entre eux”, a déclaré Hoyt à Insider. “Le bruit causé par l’augmentation du trafic maritime peut avoir un certain impact, mais les bruits d’explosions à la surface ou sous l’eau pourraient désorienter, blesser ou tuer des dauphins et des marsouins dans un rayon de quelques kilomètres ou entraîner une augmentation du nombre d’échouages ​​ou de prises accessoires.”

Les dauphins, les marsouins et les baleines ont un sens aigu de l’ouïe et utilisent l’écholocation pour cartographier leur environnement. Ils émettent de courts «clics» pulsés, semblables à un claquement de doigt, qui se déplacent dans l’eau jusqu’à ce qu’ils rencontrent un objet et rebondissent vers le dauphin. Mais l’étrange capacité du dauphin à interpréter le son qui revient pour identifier la nourriture et comprendre son environnement peut être perturbée par des bruits forts.

Les dauphins utilisent également le son, semblable à un sifflet, pour communiquer entre eux, et ont même été documenté à l’aide d’étiquettes verbales s’adresser les uns aux autres — en un mot : des noms.

Les sons voyagent également beaucoup plus loin et environ quatre fois et demie plus vite dans l’eau que dans l’air, ce qui rend l’impact des explosions en mer d’autant plus dommageable.

Bien que les scientifiques s’efforcent de confirmer les raisons de l’augmentation des décès, Hoyt a déclaré que les perturbations sonores pourraient désorienter les dauphins, entraînant une augmentation du nombre de dauphins échoués sur le rivage ou pris dans le filet d’un pêcheur.

Un autre facteur pourrait être que les combats éloignent les mammifères des eaux ukrainiennes familières et les amènent dans des zones inconnues à la recherche de nourriture, où ils risquent davantage de se retrouver dans un filet ou échoués à terre.

La situation est également aggravée par le fait que les experts ont identifié les zones côtières proches de l’Ukraine comme vitales pour certaines populations de dauphins et de marsouins. Hoyt copréside l’Union internationale pour la conservation de la nature Groupe de travail sur les aires protégées des mammifères marinsqui vise à identifier les zones importantes pour la conservation des mammifères marins.

Plusieurs endroits autour de l’Ukraine – dont certains qui ont fait l’objet de combats – ont déjà été désignés comme habitats importants, y compris des zones autour de la Péninsule de Criméela Détroit de Kertchet le Mer d’Azovcomme représenté sur la cette carte interactive.

Les zones ont été identifiées comme des habitats importants pour trois espèces que l’UICN classe comme menacées ou en danger : le dauphin commun de la mer Noire, le marsouin commun de la mer Noire et le grand dauphin de la mer Noire.

“Bien sûr, il y a des craintes que les dauphins et les marsouins connus pour utiliser ces zones toute l’année aient été tués ou chassés”, a déclaré Hoyt. “Mais parce qu’aucune recherche ne peut y avoir lieu maintenant, nous ne le saurons tout simplement pas avant la fin de la guerre.”