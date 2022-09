Plus de 700 000 emprunteurs ne sont plus admissibles à l’allègement des prêts étudiants

En août, l’administration Biden a annoncé que le gouvernement annulerait jusqu’à 10 000 $ de prêts étudiants fédéraux pour ceux qui gagnent moins de 125 000 $ par an pour les particuliers ou 250 000 $ pour les couples mariés ou les chefs de famille et jusqu’à 20 000 $ pour les bénéficiaires de la subvention Pell qui atteignent le revenu au seuil. Les titulaires de prêts privés ne sont pas inclus dans le plan.

Jusqu’à jeudi, les emprunteurs avec des prêts étudiants fédéraux privés étaient admissibles à un allégement s’ils consolidaient leurs prêts dans le programme de prêts directs.

Selon les nouvelles directives, cependant, les emprunteurs avec des prêts FFEL ou Perkins non détenus par le département ne peuvent plus obtenir un allégement de dette ponctuel par consolidation et ne seront éligibles à une remise que s’ils ont demandé une consolidation avant le 29 septembre.

Le développement affectera “un petit pourcentage d’emprunteurs”, a déclaré à CNBC Make It Michelle Dimino, responsable principale des politiques d’éducation au sein du groupe de politique publique Third Way. Environ 4,1 millions d’emprunteurs fédéraux avaient 108,8 milliards de dollars de prêts détenus par des prêteurs privés au 30 juin, selon les données fédérales les plus récentes.

Ce changement n’aura pas d’impact sur les 4 millions d’emprunteurs avec des prêts FFEL détenus par des entreprises, car beaucoup ont également un prêt direct du gouvernement qui est éligible à l’allégement et d’autres ne répondent pas aux exigences de revenu du programme, a déclaré un responsable de l’administration. politique.

Le département n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC Make It.

À terme, près de 800 000 emprunteurs seront directement touchés par le changement de politique, Radio Nationale Publique rapports.