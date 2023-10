Plus de 70 personnes tuées après que les frappes israéliennes ont touché des civils fuyant Gaza | Nouvelles du monde

Une vidéo choquante montre une série de morts et de destructions après qu’un convoi de civils fuyant Gaza a été touché par des frappes israéliennes (Photo : Twitter) Au moins 70 civils, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués lors d’une frappe aérienne des forces israéliennes alors qu’ils tentaient de fuir. Gaza. Au moins 200 personnes ont également été blessées par les frappes après que trois convois transportant des personnes évacuées ont été frappés alors qu’ils se dirigeaient vers le sud de la vallée de Gaza après avoir reçu 24 heures pour quitter la zone par les forces israéliennes. Les responsables du Hamas ont initialement signalé ces frappes, qui ont depuis été corroborées par l’Autorité palestinienne de la santé et des journalistes indépendants. Maintenant images choquantes des conséquences (avertissement : contenu graphique) des frappes a émergé, représentant une rue bombardée jonchée de voitures en feu et de corps ensanglantés alors qu’un survivant se frayait un chemin à travers les décombres. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo Pendant ce temps, des sirènes retentissent au loin tandis qu’un camion chargé de cadavres ou de blessés passe. On ne sait pas encore clairement quelle était la cible des frappes aériennes ni si des militants figuraient parmi les passagers. Suite aux premiers rapports sur les frappes, le lieutenant-colonel de Tsahal Peter Lerner a déclaré à Sky News que Tsahal « étudiait les circonstances » « Je ne suis au courant d’aucune frappe de Tsahal à ce moment-là à cet endroit, mais nous serons informés tout au long de la journée », a-t-il déclaré. Cependant, le colonel Parker a également affirmé que « le Hamas était un chemin piège » et que « nous devons être prudents dans notre jugement avant de connaître les faits ». Les raids aériens israéliens ont tué au moins 256 personnes, dont 20 enfants, et blessé 1 788 autres au cours des dernières 24 heures, selon les hôpitaux de Gaza. Plus : Tendances

Des milliers de Palestiniens ont depuis fui vers le sud de Gaza à la recherche d’un refuge vendredi après qu’Israël a appelé à l’évacuation de 1,1 million d’entre eux avant une offensive terrestre attendue. Des corps ensanglantés de femmes et d’enfants peuvent être vus jonchant les rues (Photo : Twitter) Mais l’ordre d’évacuation a été condamné par les Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé, qui ont appelé Israël à révoquer immédiatement cet ordre, affirmant que cela entraînerait un désastre humanitaire, que les gens puissent fuir ou non. « L’étau autour de la population civile à Gaza se resserre. Comment 1,1 million de personnes sont-elles censées traverser une zone de guerre densément peuplée en moins de 24 heures ? » a écrit le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, sur les réseaux sociaux. Un communiqué de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré : « L’OMS se joint aux Nations Unies dans leur ensemble pour appeler Israël à annuler immédiatement les ordres d’évacuation de plus d’un million de personnes vivant au nord de Wadi Gaza. « Une évacuation massive serait désastreuse – pour les patients, les agents de santé et les autres civils laissés sur place ou pris dans le mouvement de masse. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

Les raids aériens israéliens ont tué au moins 256 personnes, dont 20 enfants, et en ont blessé 1 788 autres au cours des dernières 24 heures (Photo : Twitter) Pendant ce temps, les responsables du Hamas ont répondu en disant à la population de rester sur place et de « vaincre l'occupation », qualifiant les ordres israéliens de « fausse propagande ». Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a également fait une rare déclaration publique pour condamner l'évacuation, affirmant qu'une telle directive constituait une violation du droit international. « Les instructions données par les autorités israéliennes pour que la population de la ville de Gaza quitte immédiatement ses maisons, associées au siège complet qui les prive explicitement de nourriture, d'eau et d'électricité, ne sont pas compatibles avec le droit humanitaire international », indique le communiqué.

