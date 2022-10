Plus de 70 personnes âgées assistent au déjeuner inaugural du nouveau Oswegoland Senior and Community Centre – Shaw Local

La Centre pour personnes âgées et communautaire d’Oswegoland est toujours en train de s’installer dans son nouvel emplacement dans l’ancien poste de police d’Oswego au 3525, route 34, mais la programmation se développe rapidement et l’organisation a récemment organisé son premier déjeuner, parrainé par Meals on Wheels, le 18 octobre.

Plus de 70 personnes âgées de la région d’Oswego sont venues pour le bingo et le déjeuner, selon Pam White, secrétaire du conseil d’administration de l’OSCC.

White a déclaré que les organisateurs voulaient voir comment se déroulait le premier déjeuner dans le nouveau lieu avant de planifier le prochain, mais ils espèrent qu’ils auront lieu toutes les deux semaines et finiront par manquer de leur propre cuisine sur place.

Oswegoland Senior and Community Centre emménage dans leur nouvelle maison, l’ancien poste de police d’Oswego au 3523 Route 34. (David Petech)

Les déjeuners sont des événements spéciaux pour de nombreux centres pour personnes âgées, mais ils ont un lien particulièrement fort avec les racines de l’OSCC.

L’organisation, anciennement Oswego Seniors Inc., a débuté en tant que groupe de déjeuner en 2007 à l’église du Bon Pasteur au centre-ville d’Oswego, qui pouvait accueillir environ 100 personnes.

Au fur et à mesure que le groupe grandissait, il a déménagé dans l’ancienne école secondaire Traughber sur Franklin Street, près du centre-ville d’Oswego. Il a fonctionné à partir de l’ancienne école jusqu’en 2020, date à laquelle l’organisation a été invitée par le district scolaire d’Oswego 308 à quitter le bâtiment.

L’OSCC a ensuite opéré à partir de divers endroits et externalisé des événements et des programmes jusqu’à l’ouverture officielle du nouveau centre sur la route 34 pour la programmation le 5 juillet.

Le bâtiment de deux étages et de 24 000 pieds carrés, construit par le village en 1991, était vacant depuis 2018, lorsque le service de police du village a déménagé dans un nouvel emplacement sur Woolley Road.

En novembre 2019, le conseil du village a approuvé la vente du bâtiment à Property Concepts Inc., qui, à son tour, l’a vendu à Oswego Seniors Inc. en janvier.

L’OSCC a organisé une pendaison de crémaillère «Taste of Sandwich» en avril, a officiellement ouvert ses portes en juillet et a organisé une coupe de ruban le 28 septembre. Depuis l’ouverture, ils ont élargi leur programmation, tout en continuant à remodeler le bâtiment.

White a déclaré qu’ils avaient besoin de programmes supplémentaires et d’heures élargies, mais qu’ils dépendaient des dons et des bénévoles pour les fournir.

Le centre dessert actuellement environ 680 personnes âgées et White a déclaré que ce nombre ne cesse de croître. Les cinq membres du personnel rémunérés à temps partiel dépendent fortement des dons et d’une équipe de près de 60 bénévoles.

Plus de 70 personnes âgées sont venues au premier déjeuner du Oswegoland Senior and Community Center dans la nouvelle installation au 3525 Rt. 34 le 18 octobre 2022. (David Petech)

White a déclaré que le soutien de la communauté était excellent et que leurs programmes se développaient constamment. Elle a également félicité son personnel pour son travail acharné et son dévouement envers le centre.

Le centre est actuellement ouvert de 9h à 13h du lundi au vendredi. White a déclaré qu’ils prévoyaient de prolonger ces heures dès qu’ils en auraient les moyens.

White a déclaré qu’ils avaient beaucoup d’espace pour se développer car leur programmation quotidienne n’utilisait qu’une fraction des pièces de l’établissement, bien qu’ils utilisent l’ancien bureau du capitaine de police pour le pont et l’ancienne salle de stockage des preuves comme bibliothèque.

Pour une liste complète des programmes, visitez le OSCC site Internet.

Le centre a toujours besoin d’un ascenseur, mais un récent don de 5 000 $ du village d’Oswego a permis au centre plusieurs améliorations ADA, notamment une rampe à l’entrée arrière permettant l’accès depuis le parking.

White a déclaré que l’un des programmes préférés de la communauté qu’ils dirigeaient à leur emplacement précédent était le travail du bois, et l’OSCC prévoit de rétablir le programme en transformant l’une des baies de garage de la nouvelle installation en studio de menuiserie.

White a dit qu’ils acceptaient toujours des donsmais ils ont surtout besoin de bénévoles et dons en nature.

White a dit qu’ils avaient besoin d’un électricien, d’un nettoyeur de tapis, d’un charpentier, d’un laveur de vitres, d’un peintre, d’un entrepreneur en béton et d’un paysagiste. Tous doivent être assurés. Les personnes intéressées à donner de leur temps peuvent postuler en ligne ou contactez Volunteer@oswegoseniorcenter.org.