Plus de 70 morts dans l’effondrement d’une mine artisanale au Mali | Actualités minières

Malgré les dangers, les petites mines non réglementées continuent de prospérer et d’attirer des milliers d’orpailleurs.

Plus de 70 personnes sont mortes dans le sud-ouest du Mali après l’effondrement d’une mine d’or artisanale la semaine dernière, ont annoncé des responsables, la dernière catastrophe dans une région sujette aux accidents miniers.

Karim Bethe, un haut responsable de la Direction nationale de la géologie et des mines, a partagé les détails avec l’Associated Press mercredi, qualifiant cela d’accident.

Oumar Sidibé, responsable des orpailleurs de la ville de Kangaba (sud-ouest), ainsi qu’un conseiller local, ont confirmé le bilan à l’agence de presse AFP.

«Ça a commencé par un bruit. La terre a commencé à trembler », a déclaré Sidibé. « Il y avait plus de 200 chercheurs d’or sur le terrain. »

Bien que la cause de l’effondrement de la mine survenu vendredi ne soit pas claire, le ministère des Mines a déclaré mardi dans un communiqué qu’il estimait que « plusieurs » mineurs avaient été tués dans le district de Kangaba, dans la région de Koulikoro (sud-ouest).

Le ministère a déclaré qu’il « regrettait profondément » l’effondrement et a exhorté les mineurs et les communautés de la région à « se conformer aux exigences de sécurité ».

Un porte-parole du ministère, Baye Coulibaly, a également déclaré mercredi à l’agence de presse Reuters que les orpailleurs ont creusé des galeries « sans respecter les normes requises ».

« Nous leur avons déconseillé cela à plusieurs reprises, en vain », a déclaré Coulibaly.

Le gouvernement du Mali a présenté ses « plus sincères condoléances aux familles en deuil et au peuple malien ».

Elle appelle également « les communautés vivant à proximité des sites miniers et des orpailleurs à respecter scrupuleusement les exigences de sécurité et à travailler uniquement à l’intérieur des périmètres dédiés à l’orpaillage ».

Les mineurs artisanaux informels à petite échelle sont souvent accusés d’ignorer les mesures de sécurité, en particulier dans les zones reculées, et de tels accidents sont fréquents au Mali, troisième producteur d’or d’Afrique.

« L’État doit remettre de l’ordre dans ce secteur minier artisanal pour éviter ce genre d’accidents à l’avenir », a déclaré Berthe à AP.

Alors que le secteur minier malien est dominé par des groupes étrangers, notamment les canadiens Barrick Gold et B2Gold, l’australien Resolute Mining et le britannique Hummingbird Resources, les mines artisanales continuent de prospérer et d’attirer des milliers d’orpailleurs.

« L’or est de loin l’exportation la plus importante du Mali, représentant plus de 80 % des exportations totales en 2021 », selon l’Administration du commerce international du ministère américain du Commerce.

Il ajoute que plus de deux millions de personnes, soit plus de 10 pour cent de la population du Mali, dépendent du secteur minier pour leurs revenus.

Le Mali a produit 72,2 tonnes d’or en 2022 et ce métal a contribué à 25 pour cent du budget national, à 75 pour cent des recettes d’exportation et à 10 pour cent du produit intérieur brut, a déclaré l’année dernière l’ancien ministre des Mines Lamine Seydou Traoré.

Mais l’exploitation de l’or dans la région du Sahel est dangereuse et les organisations de défense des droits humains ont condamné à plusieurs reprises le recours au travail des enfants dans les opérations minières artisanales.