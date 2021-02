Plus de 70 millions de doses de vaccin ont été administrées aux États-Unis avec l’approbation de J&J ajoutant 20 millions

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont révélé que près de 73 millions de doses de vaccins COVID-19 avaient été administrées dans le pays samedi, avec plus de 96 millions de doses distribuées.

Le décompte concerne les vaccins Moderna et Pfizer / BioNTech, qui impliquent tous deux deux doses.

Au total, 72 806 180 doses ont été administrées sur 96 402 290 doses.

Les chiffres se décomposent encore pour révéler que samedi, 48 435 536 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin tandis que 23 698 627 avaient reçu les deux doses.

Un total de 7 043 540 doses de vaccin ont également été administrées dans des établissements de soins de longue durée, a indiqué l’agence.

Samedi soir, il a été révélé que 1 822 autres personnes étaient décédées des suites de la maladie, portant le total à 511 787 vies perdues à travers les États-Unis.

Il y a encore 48 870 personnes hospitalisées avec le virus à travers le pays. C’est la première fois depuis novembre que le chiffre passe en dessous de 50 000 hospitalisations.

Jean Zabielski, 95 ans, reçoit sa vaccination contre le coronavirus à la Second Ebenezer Church à Detroit, Michigan samedi

Les chiffres ne manqueront pas de se rassembler encore dans les semaines à venir suite à l’approbation d’un troisième vaccin pour lutter contre le coronavirus qui a été formellement approuvé dès samedi soir.

La Food and Drug Administration doit permettre la distribution du vaccin Covid de Johnson & Johnson dès lundi.

Le vaccin est la première des injections approuvées à ne nécessiter qu’une seule dose au lieu de deux.

Le vaccin Johnson & Johnson sera aux côtés de ceux déjà proposés par Pfizer-BioNTech et Moderna, les expéditions devant commencer dans quelques jours.

« Nous allons utiliser tous les moyens imaginables pour développer la fabrication du vaccin – le troisième vaccin – pour faire des progrès encore plus rapides pour obtenir des vaccins dans les bras des gens », a déclaré vendredi le président Biden lors d’une visite à Houston.

Biden a décrit la campagne d’inoculation de masse du gouvernement fédéral comme « le défi opérationnel le plus difficile auquel ce pays ait jamais été confronté sur le plan logistique ».

Il a déclaré qu’il fallait s’attendre à des défis pour atteindre les personnes dans les zones reculées et persuader les autres qui « hésitaient à prendre les photos ».

« Nous savons tous qu’il y a une histoire dans ce pays de soumission de certaines communautés à de terribles abus médicaux et scientifiques, mais s’il y a un message qui doit passer à travers tout cela: les vaccins sont sûrs. Je te le promets, dit Biden.

Les gens font la queue pour recevoir le vaccin COVID-19 dans une clinique de vaccination tenue par le conseil consultatif communautaire du shérif du comté de Los Angeles à Los Angeles

La Food and Drug Administration américaine a délivré une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin Johnson & Johnson Covid-19 qui ne nécessitait qu’une seule dose

Les États-Unis ont enregistré environ 28,5 millions de cas de coronavirus et 511 787 décès.

Le nombre quotidien de cas est à peu près là où il était en octobre et bien en deçà du record en une seule journée d’environ 300000 infections établi début janvier, mais les responsables fédéraux de la santé avertissent les gouverneurs impatients de ne pas assouplir les mesures de contrôle de la pandémie, craignant une récente forte baisse des cas et les décès pourraient être sur le point de se stabiliser.

Des inquiétudes ont été soulevées après que la moyenne de sept jours pour les nouveaux cas – 67 744 à compter de samedi soir – ait grimpé à la hausse.

La dernière variante de coronavirus a été découverte à New York cette semaine et une autre version inquiétante du virus se propage à travers la Californie.

« Les choses sont précaires », a déclaré vendredi le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention. « Ce n’est pas le moment d’assouplir les restrictions. »