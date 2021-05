Plus de 70% des républicains blâment l’émeute du Capitole sur les «manifestants de gauche essayant de faire mal paraître Trump» – sondage – RT USA News

Un nouveau sondage suggère que les républicains ont une idée très différente de qui était derrière l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, la majorité d’entre eux accusant les «manifestants de gauche».

Dans le sondage YouGov/Yahoo, les républicains et les démocrates ont peint des images étonnamment différentes de l’émeute du Capitole, qui a finalement fait cinq morts dans leur sillage, dont un officier.

Alors que plus de 80% des démocrates accusent les partisans de Trump au Capitole, accusent Trump lui-même ou accusent les républicains de promouvoir l’idée que l’élection présidentielle a été volée, plus de 70% des républicains rejettent le blâme sur « des manifestants de gauche essayant de faire mal paraître Trump. »

Bien qu’il existe de nombreuses théories selon lesquelles des manifestants libéraux ont également participé à l’émeute du Capitole, le FBI et le leader républicain, le représentant Kevin McCarthy, se sont opposés à cette idée.





Aussi sur rt.com

La Garde nationale quitte le Capitole des États-Unis après un déploiement de près de 5 mois, le Capitole restera fermé au public







Moins de la moitié (41%) des républicains disent en fait que les partisans de Trump supportent « quelque » ou un « super affaire » de la responsabilité des événements de Washington DC le 6 janvier. Plus de la moitié (52%) disent qu’il est « pas du tout » à blâmer, tandis que 23% ont répondu que l’ancien président porte « quelque » responsabilité de ce qui s’est passé.

L’enquête a été menée du 24 au 26 mai auprès de plus de 1 500 adultes aux États-Unis.

Les républicains semblent s’être atténués lors de l’émeute du Capitole par rapport aux démocrates, car un sondage de janvier de YouGov/Yahoo a montré que 71% des répondants de droite ont déclaré que l’émeute était « injustifié, » contre seulement 57 % aujourd’hui. Plus de la moitié (52 %) déclarent également que la majorité des personnes qui ont manifesté le 6 janvier étaient « principalement pacifique et respectueux de la loi ». En excluant l’affiliation politique, la majorité des personnes interrogées dans l’ensemble (51%) ont déclaré que les émeutiers étaient « principalement violent et sans foi ni loi. »

Les résultats chutent alors que le Sénat se prépare à une bataille acharnée sur la création d’une commission indépendante sur l’émeute, un peu comme celle créée après les attentats terroristes du 11 septembre. Les démocrates ont fait pression pour cette décision, tandis que de nombreux républicains l’ont rejetée.

Selon le sondage, seuls 10 % des républicains souhaitent la création d’une telle commission, tandis que 44 % des personnes interrogées soutiennent globalement le plan.

Cette polarisation s’étend aux opinions sur la légitimité de la victoire présidentielle de Joe Biden, avec seulement 18% des républicains affirmant que le président actuel a remporté les élections juste et carré et plus de 70% déclarant qu’il y avait suffisamment de fraude pour « influencer le résultat ».

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!