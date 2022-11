Plus de 70% des appareils Apple iPhone 14 utilisent Samsung OLED

Samsung Display est l’acteur dominant sur le marché OLED, et l’une des principales raisons est la décision d’Apple d’utiliser des panneaux du fabricant coréen pour ses iPhones.

Selon un nouveau rapport, Samsung va fournir plus de 70% des OLED pour les appareils iPhone 14 – cela inclut à la fois l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus avec leurs panneaux réguliers et l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max avec leur LTPO affiche.

iPhone 14 Pro Max (à gauche) et iPhone 14 Pro

Le média coréen L’Elec a révélé qu’Apple prévoyait de fabriquer 120 millions d’unités de sa dernière série principale. Parmi eux, au moins 80 millions auront un panneau Samsung, plus de 20 millions utiliseront un écran de LG Display, et environ 6 millions, pour BOE – le plus grand fabricant chinois de tels panneaux. Le fournisseur des unités restantes n’a pas encore été déterminé.

Le rapport a également révélé que Samsung et LG Display fournissent des panneaux pour les quatre versions de l’iPhone 14, tandis que BOE ne fabrique que des OLED LTPS de 6,1 pouces pour l’iPhone 14 vanille.

Sur les 80 millions d’unités, Samsung Display s’attend à ce que plus de 60 millions d’entre elles soient destinées aux modèles Pro, car ce sont les versions qui fonctionnent mieux que prévu. LG Display serait confronté à des problèmes dans la chaîne de production, permettant à son collègue fabricant coréen d’obtenir une part encore plus importante.

En ce qui concerne BOE, les ventes peu impressionnantes de l’iPhone 14 pourraient être un casse-tête, mais le plus gros problème est qu’Apple reconsidère son contrat après que le fabricant chinois a modifié la conception du circuit sans parler avec Cupertino.

