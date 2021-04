Seulement 22% des Américains non vaccinés disent qu’ils sont prêts à recevoir le vaccin à dose unique Johnson & Johnson Covid-19 après la pause de la distribution après des inquiétudes concernant les caillots sanguins.

Moins de la moitié des Américains estiment que le vaccin Johnson & Johnson est très ou assez sûr, selon un sondage Washington Post / ABC publié lundi.

Les répondants se sentent beaucoup plus confiants à propos des deux autres vaccins disponibles sur le marché – Pfizer et Moderna – car plus de 70% ont déclaré qu’ils estimaient que ces vaccins à deux doses étaient très ou assez sûrs.

Plus de 70% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’étaient pas disposées à se faire vacciner contre J&J, tandis que seulement 22% ont déclaré qu’elles étaient toujours disposées à la suite de la récente pause sur les préoccupations concernant le développement de caillots sanguins chez un petit nombre de patients.





La pause sur le vaccin a été levée la semaine dernière. Beaucoup ont rapidement critiqué cette préoccupation car il y avait moins de 20 cas de caillots sanguins parmi les millions de doses administrées.

Les responsables de la santé ont fait valoir que la pause était de mettre « sécurité » premier.

«Nous essayons de lutter contre le degré d’hésitation à la vaccination qui existe toujours. Et l’une des vraies raisons pour lesquelles les gens hésitent est l’inquiétude quant à la sécurité du vaccin ». Le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré dimanche à propos de la pause.

Le vaccin Johnson & Johnson portera désormais une étiquette d’avertissement sur le problème de la coagulation sanguine, selon les rapports.

8. C’est le langage des étiquettes d’avertissement que J&J a accepté avec la FDA. À moins que l’ACIP ne vote contre la levée de la pause, cela signifie que ce vaccin sera de nouveau utilisé. pic.twitter.com/Bq3kbFoyuW – Helen Branswell (@HelenBranswell) 23 avril 2021

Les informations selon lesquelles des millions d’Américains sautent leurs deuxièmes vaccins sont de plus en plus préoccupantes parmi les responsables de la santé. Ironiquement, Johnson & Johnson est le seul vaccin disponible aux États-Unis qui ne nécessite qu’un seul vaccin. Pfizer et Moderna ont besoin de deux coups et de deux rendez-vous espacés de plusieurs semaines.

Les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) montrent qu’environ 8% des Américains ont manqué leur deuxième rendez-vous pour le vaccin, contre environ 3% en mars, bien que des responsables aient déclaré que certains patients avaient deux rendez-vous distincts de Les «différentes entités déclarantes» n’ont pas été complètement comptées. La raison de manquer un deuxième rendez-vous, selon le CDC, «nécessite une analyse plus approfondie».





Fauci a déclaré dimanche que le saut de secondes doses était une tendance attendue.

«De toute évidence, chaque fois que vous recevez un vaccin à deux doses, vous allez voir des gens qui, pour une raison ou une autre – commodité, oubli, un certain nombre d’autres choses – ne se présentent tout simplement pas pour le deuxième vaccin,» il a dit.

Le sondage Post / ABC sur le vaccin Johnson & Johnson a été mené auprès de plus de 1 000 adultes et a une marge d’erreur de 3,5%.

