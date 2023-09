Plus de 70 000 services de garde d’enfants pourraient fermer leurs portes à la fin de l’aide fédérale

Lauren Rosenberg, à droite, de Portland, dans le Maine, et sa nounou, à gauche, ont installé des jouets pour les enfants de Rosenberg. Héraut de presse de Portland | Héraut de presse de Portland | Getty Images

Les services de garde d’enfants sont déjà rares et coûteux – et les enjeux sont sur le point de s’accroître. Le gouvernement fédéral a fourni aux États près de 24 milliards de dollars en fonds de stabilisation pour maintenir à flot les services de garde d’enfants dans le cadre du Plan de sauvetage américain de 2021. Ce programme expire à la fin de ce mois. Plus de 70 000 services de garde d’enfants qui en ont bénéficié risquent de fermer leurs portes en raison d’une perte de financement, selon les estimations de The Century Foundation, un groupe de réflexion libéral. Cela affecterait 3,2 millions d’enfants et réduirait de 10,6 milliards de dollars les revenus liés à la perte de productivité des travailleurs, les parents réduisant leurs heures de travail ou abandonnant leur emploi dans la ruée pour trouver de nouveaux services de garde. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les propriétaires disent que 5 % est le chiffre magique pour déménager Les chercheurs sont arrivés à ces chiffres sur la base des données d’une enquête menée auprès de 12 000 éducateurs de la petite enfance de tous les États et de tous les contextes – y compris des programmes confessionnels, des prestataires à domicile, des programmes Head Start et des garderies – ainsi que des données du ministère américain de la Santé et Bureau des services sociaux de garde d’enfants. « Les services de garde de qualité et abordables sont déjà rares, et le personnel des services de garde est déjà très sous-payé et soumis à un grand stress », a déclaré Lauren Hipp, directrice nationale de l’apprentissage de la petite enfance au groupe de défense des droits des enfants. MamansRising. « À mesure que l’aide à la garde d’enfants en cas de pandémie s’épuise, tout cela risque de s’aggraver. »

La part des mères qui travaillent avec de jeunes enfants atteint des niveaux historiques, dépassant la croissance de la participation au travail des autres femmes en âge de travailler à partir de 2020, The Hamilton Project trouvé. Toutefois, les experts craignent que cette perte d’options en matière de garde d’enfants n’entraîne le retrait d’un plus grand nombre de personnes, en particulier de femmes, du marché du travail.

La garde d’enfants « est un bien public »

Les experts affirment que des changements systémiques, tels qu’un congé parental plus large et un financement public plus important pour les services de garde d’enfants, doivent être impliqués pour que les services de garde d’enfants s’améliorent à plus grande échelle. Les services de garde d’enfants « sont un bien public au même titre que l’accès à l’eau potable, à un système d’éducation solide et à l’accès aux soins de santé », a déclaré Hipp. « L’accès aux services de garde a un impact immédiat sur tous les membres de la société. » Les prestataires de services de garde d’enfants veulent pouvoir soutenir les familles, mais ne peuvent pas y parvenir avec le montant qu’ils gagnent, a-t-elle ajouté. Le salaire horaire d’une éducatrice en garderie en 2022 était de 13,71 $ l’heure ou 28 520 $ par an, selon au Bureau américain des statistiques du travail. « Si vous travaillez dans une garderie privée d’âge préscolaire ou dans une classe de maternelle, l’écart salarial est énorme », a déclaré Taryn Morrissey, professeur de politiques publiques à l’American University. « La différence de salaire est assez importante parce que le secteur éducatif de la maternelle à la 12e année bénéficie d’un financement public. »

Si vous avez deux enfants de moins de 5 ans, dans la plupart des régions du pays, vous avez vraiment du mal. Taryn Morrissey Chercheur en politique de l’enfance et de la famille

Les enseignants des écoles primaires, intermédiaires et secondaires gagnent généralement des salaires plus élevés. Alors que les enseignants de la maternelle et du primaire gagné 61 620 $ l’année dernière, enseignants du secondaire fait 62 360 $, a trouvé le Département américain du Travail. De plus, les enseignants bénéficient d’une gamme d’avantages sociaux, tels que l’assurance maladie et les régimes de retraite, ce qui n’est souvent pas le cas des travailleurs de la petite enfance et de l’éducation, a-t-elle ajouté. De plus, les parents doivent souvent faire face aux frais de garde d’enfants lorsqu’ils sont au le plus bas gagner des années de leur carrière, sans prêts à faible taux d’intérêt ni subventions sur lesquels s’appuyer, a déclaré Morrissey. Le coût annuel national de la garde d’enfants était d’environ 10 853 $ pour un enfant en 2022, selon l’organisation Child Care Aware of America. trouvé. En 2023, 67 % des parents ont déclaré consacrer 20 % ou plus du revenu de leur ménage à la garde d’enfants, Care.com trouvé.

« Si vous avez deux enfants de moins de 5 ans, dans la plupart des régions du pays, vous avez vraiment du mal », a ajouté Morrissey, basé à Washington, DC. Même si les problèmes de garde d’enfants affectent financièrement les femmes en particulier, à court et à long terme – y compris par une perte de salaire et d’épargne-retraite – l’économie en prend également un coup. Lorsque les parents n’ont pas accès à des services de garde d’enfants abordables et fiables, les États-Unis perdent environ 57 milliards de dollars par an en productivité économique et en revenus, selon une étude. rapport du Conseil pour une Amérique forte. « Tous ces facteurs signifient que cela a un impact et est important pour les personnes qui ont ou non des enfants », a déclaré Hipp.

Profitez des avantages dont vous disposez

Votre lieu de travail peut proposer certaines options pour vous aider à trouver des services de garde, comme des prestataires de soins suppléants ou une garderie sur place. D’autres entreprises offrent des prestations pour aider à financer les frais de garde d’enfants. Certaines entreprises offrent à leurs employés un compte de dépenses flexible pour la garde de personnes à charge, ou FSA, permettant aux ménages de mettre de côté jusqu’à 5 000 $ avant impôts sur votre salaire. Si vous attendez, vous pouvez avoir accès à des programmes de congé payé sur le lieu de travail et dans l’État qui peuvent vous permettre, à vous et à votre partenaire, de passer du temps à la maison, ce qui vous permettra de trouver un soignant. Les avantages sociaux, y compris le congé parental, peuvent constituer une ressource pour de nombreux travailleurs. En 2022, 35 % des organisations offraient à leurs employées un congé de maternité payé, selon la Society for Human Resource Management, et 27 % avaient un congé de paternité payé. Ces chiffres sont en baisse par rapport aux taux de 2020 de 53 % et 44 %, respectivement.

En dehors des avantages sociaux, 13 États et le District de Columbia proposer un congé familial payé pour les travailleurs, a déclaré Katherine Gallagher Robbins, chercheuse principale du Partenariat national pour les femmes et les familles. Ces États sont la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Minnesota, le New Jersey, New York, l’Oregon, le Rhode Island et Washington. « Assurez-vous de tirer parti des politiques que vous avez mises en place et là où elles existent », a-t-elle ajouté.

Ratisser large pour les soins

Avec moins de services de garde disponibles, les familles devront peut-être faire preuve de créativité et envisager différentes options dans leur région, disent les experts. Cela pourrait inclure de discuter avec d’autres parents de la création d’un coopérative de garde d’enfants ou partager une nounou. Certains États et certaines villes proposent des programmes préscolaires universels grâce auxquels les enfants peuvent s’inscrire dans le système éducatif public avant l’âge de 5 ans, a ajouté Morrissey. Washington, DC et six États ont mis en place une école maternelle universelle, comme la Floride, l’Iowa, l’Oklahoma, le Vermont, la Virginie occidentale et le Wisconsin, selon le National Institute for Early Education Research. trouvé. Washington, DC, est la seule juridiction à offrir une éducation préscolaire universelle à 3 et 4 ans, note l’institut.

Hispanolistique | E+ | Getty Images

La Géorgie, l’Illinois, le Maine et l’État de New York disposent de politiques universelles en matière d’éducation préscolaire, mais doivent encore les mettre en pratique. Pendant ce temps, la Californie, le Colorado, Hawaï et le Nouveau-Mexique ont adopté l’année dernière des lois visant à offrir une école maternelle universelle. Pensez également à vous inscrire tôt sur les listes d’attente des garderies, disent les experts. Même si le fait de mettre votre enfant sur la liste d’attente ne garantit souvent pas une place, c’est une ligne de sécurité qui vaut la peine d’être mise en place.

Appuyez-vous sur votre communauté