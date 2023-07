Plus de 7 000 travailleurs portuaires en Colombie-Britannique se mettent en grève

Les travailleurs portuaires de toute la Colombie-Britannique se sont officiellement mis en grève samedi après que des négociations soutenues par des médiateurs fédéraux n’aient pas abouti à un accord permettant de maintenir plus de 7 000 employés au travail.

La BC Maritime Employers Association a publié un communiqué indiquant que des pourparlers avec l’International Longshore and Warehouse Union Canada ont eu lieu toute la nuit, mais que les négociateurs n’ont pas réussi à obtenir un accord et que les travailleurs ont quitté le travail le matin.

« Au cours des deux derniers jours, la BCMEA a continué à faire avancer des propositions et des positions de bonne foi, dans le but de parvenir à un accord équitable à la table », indique le communiqué. « Notre comité de négociation a fait des efforts répétés pour faire preuve de souplesse et trouver un compromis sur les priorités clés, mais malheureusement, les parties n’ont pas encore réussi à parvenir à un règlement.

Le syndicat a signifié un préavis de grève de 72 heures mercredi, mais n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter samedi.

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a déclaré samedi que les parties continuaient de négocier, ajoutant que « les meilleurs accords pour les deux parties sont conclus à la table ».

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante s’est dite «très préoccupée» par la grève, exhortant toutes les parties concernées à conclure un accord «le plus rapidement possible».

« Une grève pourrait avoir de graves conséquences sur notre économie et nos petites entreprises. Les opérations portuaires doivent rester fluides afin de ne pas exacerber les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’exercer une pression supplémentaire sur les coûts, à un moment où nous sommes toujours confrontés à une forte inflation », a déclaré samedi la fédération. « Il est important de se rappeler que les retards liés à la grève peuvent être coûteux pour les petites entreprises, qui pourraient perdre des ventes en conséquence. »

La grève touche environ 7 400 chargeurs de terminaux et 49 employeurs du secteur riverain de la province dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique.

Début juin, 99,24 % des membres du syndicat ont voté en faveur de la grève.

L’ILWU n’a pas fourni de préavis de grève de 72 heures le 21 juin, la première date possible pour une telle action après avoir reçu le vote d’autorisation de ses membres.

Cet avis est venu à la place le 28 juin, l’ILWU publiant à l’époque une déclaration accusant l’association des employeurs d’exiger des «concessions majeures» du syndicat malgré «des bénéfices records pendant la pandémie de COVID-19». Le préavis de grève est intervenu près de trois mois après l’expiration du dernier contrat, le 30 mars.

Le syndicat a également déclaré qu’il cherchait à protéger les membres de «l’érosion» du travail résultant des travailleurs contractuels extérieurs et de l’automatisation des ports.

L’association représente 49 employeurs du secteur privé opérant dans les ports de la Colombie-Britannique, et son site Web indique que l’industrie contribue pour 2,7 milliards de dollars au PIB du Canada tout en traitant environ 16 % du total des marchandises échangées au pays, soit 180 milliards de dollars en 2020.

Vendredi, le syndicat et l’employeur ont confirmé que la grève n’affecterait pas les navires de croisière amarrés à Vancouver, Prince Rupert ou l’île de Vancouver.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er juillet 2023.