Plus de 7 000 bouteilles rappelées

La Food and Drug Administration a annoncé un rappel de classe II pour plus de 7 000 flacons d’un antidépresseur à cause d’un produit chimique.

Le rappel a été lancé plus tôt ce mois-ci, le 10 octobre.

La duloxétine, connue sous des marques comme Cymbalta, est utilisée pour traiter les troubles de santé mentale comme l’anxiété et la dépressionentre autres conditions, selon la Cleveland Clinic. Le produit a été distribué dans tout le pays et fabriqué par Towa Pharmaceutical Europe.

L’agence a noté que le médicament présentait la « présence » d’une impureté de substance médicamenteuse nitrosamine, la N-nitroso-duloxétine.

Selon la FDA, les impuretés de nitrosamine « peut augmenter le risque de cancer si les gens y sont exposés au-delà des niveaux acceptables et sur de longues périodes. »

Cependant, ajoute-t-il, « une personne qui prend chaque jour pendant 70 ans un médicament contenant des nitrosamines à un niveau égal ou inférieur à la dose journalière acceptable ne devrait pas avoir un risque accru de cancer ».

Voici ce que nous savons du rappel :

Combien de bouteilles ont été rappelées ?

Selon l’avis, 7 107 bouteilles ont été rappelées (capsules à libération retardée de 500 bouteilles incluses).

Il a été classé dans la classe II, ce qui signifie que l’exposition pourrait déclencher « conséquences néfastes temporaires ou médicalement réversibles sur la santé », a déclaré la FDA.

Quel lot de médicaments fait l’objet du rappel ?

Selon la FDA, le lot rappelé était le numéro 220128, expirant en décembre 2024.

Que devez-vous faire si votre médicament est rappelé ?

Les autorités exhortent ceux qui pourraient prendre des médicaments contenant potentiellement de la nitrosamine à arrêter de les prendre.

« Les patients devraient parler à leurs professionnels de la santé de leurs préoccupations et des autres options de traitement », indique le site Web de la FDA.

Que sont les nitrosamines ?

Les nitrosamines se trouvent dans l’eau, les viandes salées et grillées, les produits laitiers et les légumes, selon la FDA. Alors que presque tout le monde est exposé à des traces de nitrosamines, des études établissent un lien entre les contaminants et un risque accru de cancer si les personnes sont exposées à de grandes quantités sur de longues périodes.

Plus de 12 millions de flacons de médicaments hypotenseurs tels que le valsartan et le losartan ont été retirés du marché depuis 2018 car ils contenaient des nitrosamines.

La même famille de contaminants a déclenché des rappels du médicament contre les brûlures d’estomac Zantac, du médicament contre le diabète metformine et du médicament pour arrêter de fumer Chantix.

L’histoire a été mise à jour pour corriger une faute d’orthographe.

Contributeur : Ken Alltucker

Taylor Ardrey est journaliste pour USA TODAY. Vous pouvez la joindre à [email protected].