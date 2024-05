Plus de 670 personnes seraient mortes après un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon l’ONU

CNN





Plus de 670 personnes seraient mortes à la suite d’un glissement de terrain dévastateur dans une région reculée du nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré un responsable de l’ONU, alors que les sauveteurs continuent de se démener pour retrouver des survivants.

Plus de 150 maisons du village de Yambali sont ensevelies sous les décombres, a déclaré dimanche le chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans le pays, Serhan Aktoprak.

Cette nouvelle estimation représente une forte augmentation par rapport au début de la semaine, lorsque l’ONU avait initialement déclaré qu’elle estimait que plus de 100 personnes étaient mortes.

La population du village était initialement estimée à environ 4 000 personnes, mais de nouvelles estimations montrent que le nombre réel d’habitants est bien plus élevé, a ajouté Aktoprak.

Plus de 250 maisons ont été évacuées et environ 1 250 personnes ont été déplacées, et de nombreux habitants ont trouvé un hébergement temporaire chez des parents et amis à proximité, selon le responsable.

La zone continue de présenter un « risque extrême » car les roches continuent de tomber et le sol est exposé à une pression constamment accrue, a déclaré Aktoprak. Les gens retirent les corps ensevelis sous le sol avec des bâtons à creuser, des pelles et des fourches agricoles, a-t-il ajouté.

La catastrophe a frappé le village isolé de Kaokalam, à environ 600 kilomètres (372 miles) au nord-ouest de la capitale Port Moresby, vendredi vers 3 heures du matin, heure locale, laissant une cicatrice de débris qui, selon les humanitaires, est aussi grande que quatre terrains de football.

Les images des conséquences diffusées par l’AFP montraient une large cicatrice de boue et de roches sur un flanc de montagne abrupt et des habitants grimpaient à la recherche de survivants.

Nation du Pacifique abritant environ 10 millions d’habitants, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est riche en ressources. Mais son économie est depuis longtemps à la traîne de celle de ses voisins et son taux de criminalité est l’un des plus élevés au monde.

Des centaines de tribus sont réparties sur les territoires reculés et souvent inaccessibles du pays. Mais son paysage montagneux vaste et diversifié, ainsi que le manque de routes, ont rendu difficile et coûteuse la modernisation des services de base comme l’eau, l’électricité et l’assainissement.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.