Plus de 670 morts dans un glissement de terrain catastrophique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon l’ONU

On estime que plus de 670 personnes sont mortes après un glissement de terrain anormal en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré dimanche l’agence des migrations de l’ONU, abandonnant l’espoir que d’autres survivants soient retrouvés vivants. L’ONU estime désormais que plus de 150 maisons à Maip Mulitaka, à l’ombre du mont Mungalo, dans la province d’Enga, ont été ensevelies par le glissement de terrain de vendredi, bien que l’estimation de 670 soit susceptible de changer car elle est basée sur la taille moyenne d’un ménage. dans la région. Serhan Aktoprak, chef de l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU, dit à l’AP que même si les chiffres sont susceptibles d’être ajustés, « nous ne voulons pas proposer de chiffres qui gonfleraient la réalité ». Dimanche, les secours s’efforçaient d’évacuer les survivants, et seuls cinq corps et la jambe d’une sixième victime avaient été retrouvés. La région est également déstabilisée par les guerres tribales, plongeant les personnes déplacées dans davantage d’incertitude et de danger. Le pays réfléchit à l’opportunité de faire appel à davantage d’aide internationale.