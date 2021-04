Plus de 6,6. millions de cas en avril

Un homme avec son vélo dans une rue des vieux quartiers de New Delhi le 19 avril 2021, alors que la capitale indienne imposera un verrouillage d’une semaine à partir de ce soir, ont déclaré des responsables, tandis que la mégapole a du mal à contenir une énorme augmentation de Covid-19 cas où les hôpitaux sont à court de lits et les approvisionnements en oxygène sont faibles.

Après que la première vague a atteint son apogée en septembre, il a fallu au pays d’Asie du Sud environ six mois pour que les cas passent d’environ 6 millions à 12 millions d’ici fin mars. Rien qu’en avril, l’Inde a signalé plus de 6,6 millions de cas, le total cumulé s’élevant à 18,76 millions.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi est de plus en plus critiqué pour avoir permis à de grandes foules de se rassembler pour des festivals religieux et des rassemblements électoraux dans diverses régions du pays. Les commentateurs ont déclaré que les rassemblements de masse – là où des millions de personnes se rassemblaient parfois – se sont probablement transformés en événements super épandeurs.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré cette semaine que plusieurs variantes mutées du coronavirus circulaient en Inde, alimentant probablement la flambée. Les hôpitaux sont débordés en raison d’une pénurie de lits et de fournitures, y compris l’oxygène et les médicaments indispensables.

Les experts ont déclaré que le meilleur moyen de lutter contre la pandémie de l’Inde consiste à vacciner la majorité de sa population de plus de 1,3 milliard d’habitants pour obtenir l’immunité collective, où la maladie ne peut plus se propager rapidement car la plupart des personnes de la population ont été infectées ou vaccinées et ont été vaccinées. devenir immunisé contre cela. À ce jour, le pays a administré plus de 150 millions de doses de vaccin, mais seul un petit pourcentage de la population a terminé le deux doses requises.

À partir du 1er mai, l’Inde permettra aux personnes âgées de 18 à 45 ans de se faire vacciner.

Mais le pays fait face à des pénuries de vaccins bien qu’il soit le plus grand producteur mondial de vaccins. On s’attend à ce que la situation s’aggrave à mesure que de plus en plus de personnes s’inscrivent pour recevoir leurs vaccins.