Plus de 60000 koalas parmi trois milliards d’animaux ont été touchés par les incendies de forêt dévastateurs de « Black Summer » de 2019-2020 en Australie, a révélé un rapport publié lundi.

Selon le rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF), près de trois milliards d’animaux indigènes, dont des mammifères, des oiseaux, des reptiles et des grenouilles, se trouvaient sur le chemin des flammes dévastatrices, selon 9 News.

Dans le rapport « Impacts des incendies de forêt sans précédent 2019-2020 sur les animaux australiens », environ 143 millions de mammifères, 2,46 milliards de reptiles, 181 millions d’oiseaux et 51 millions de grenouilles ont été trouvés dans les zones touchées par les incendies.

Au total, plus de 15 000 incendies se sont produits dans tous les États, ce qui a entraîné une zone d’impact combiné de 19 millions d’acres.

Les koalas, déjà sous la pression de la remise en état des terres, de la sécheresse et des voitures, ont été particulièrement touchés par les incendies.

Selon le rapport, les incendies ont touché plus de 41 000 koalas sur l’île Kangourou en Australie du Sud, plus de 11 000 à Victoria, près de 8 000 en Nouvelle-Galles du Sud et près de 900 dans le Queensland.

La mort, les blessures, les traumatismes, l’inhalation de fumée, le stress thermique, la déshydratation, la perte d’habitat, la réduction de l’approvisionnement alimentaire, le risque accru de prédation et les conflits avec d’autres animaux après leur fuite vers la forêt non brûlée ne sont que quelques-unes des menaces auxquelles sont confrontés les marsupiaux indigènes, a-t-il ajouté. à.

Dermot O’Gorman, PDG de WWF Australie, a déclaré que les incendies étaient «l’une des pires catastrophes naturelles de l’histoire moderne».

«Soixante mille koalas touchés est un nombre très inquiétant pour une espèce déjà en difficulté», a déclaré O’Gorman.

«Le WWF s’est engagé à aider à restaurer la faune et les habitats, à rajeunir les communautés touchées par les incendies de forêt, à promouvoir une agriculture durable et à pérenniser nos terres.

Un autre rapport avait suggéré que les koalas sont en danger d’extinction dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) en Australie avant 2050 en raison de la destruction continue de leur habitat et des fréquentes catastrophes naturelles dans la région.

Selon les recherches de l’écologiste Oisin Sweeney, entre 15000 et 20000 koalas ont été trouvés dans la Nouvelle-Galles du Sud, qui a subi des incendies de forêt dévastateurs au cours de l’été sud, tandis qu’un rapport du comité parlementaire de la région a déclaré que le nombre exact d’espèces était difficile à déterminer. est.

Le rapport indique que les incendies de forêt ont tué au moins 5 000 koalas et ajoute que « la destruction continue des habitats des koalas par le défrichage des terres pour l’agriculture, le développement, l’exploitation minière et la foresterie a gravement affecté la plupart des populations de koalas dans l’état pendant de nombreuses décennies ». Dans les années qui ont précédé ces incendies de forêt, les koalas de la région ont été confrontés à une situation difficile en raison des périodes de sécheresse et de la fragmentation de leurs habitats due au développement humain.

En plus de ces difficultés, les koalas souffrent du changement climatique, des accidents aux passages à niveau, des attaques d’autres animaux sauvages et d’animaux de compagnie ainsi que de la chlamydia, un chapeau avec une maladie bactérienne provoque la cécité, l’infertilité et souvent la mort.

