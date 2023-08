Plus de 600 pompiers, appuyés par des avions largeurs d’eau, luttent pour maîtriser les incendies de forêt en Grèce

ATHENES, Grèce (AP) — Plus de 600 pompiers, y compris des renforts de plusieurs pays européens, soutenus par une flotte d’avions et d’hélicoptères largeurs d’eau, luttaient dimanche contre trois incendies de forêt majeurs persistants en Grèce, dont deux font rage depuis des jours.

Un incendie massif dans les régions d’Evros et d’Alexandroupolis, au nord-est du pays, qui aurait causé la mort de 20 personnes, fait rage depuis un neuvième jour.

L’incendie, l’un des plus importants incendies de forêt jamais enregistrés dans un pays de l’Union européenne, a décimé de vastes étendues de forêt et incendié des maisons dans les zones périphériques de la ville d’Alexandroupolis. Dimanche, 295 pompiers, sept avions et cinq hélicoptères étaient mobilisés, ont indiqué les pompiers.

L’incendie de forêt a ravagé 77 000 hectares (770 kilomètres carrés) de terres et comptait 120 points chauds actifs, a déclaré dimanche le service de gestion des urgences Copernicus de l’Union européenne.

Copernicus est la composante d’observation de la Terre du programme spatial de l’UE et utilise l’imagerie satellitaire pour fournir des données cartographiques.

Aux confins nord-ouest de la capitale grecque, un autre incendie de forêt majeur fait rage depuis des jours, brûlant des maisons et brûlant le parc national du mont Parnitha, l’un des derniers espaces verts près d’Athènes. Les pompiers ont indiqué que 260 pompiers, un avion et trois hélicoptères tentaient d’apprivoiser les flammes.

Un troisième incendie de forêt majeur s’est déclaré samedi sur l’île d’Andros dans les Cyclades et était toujours incontrôlable dimanche, avec 73 pompiers, deux avions et deux hélicoptères éteignant l’incendie. On soupçonne que la foudre a déclenché cet incendie de forêt.

La Grèce a été en proie à des dizaines d’incendies quotidiens au cours de la semaine dernière, alors que des vents violents et des conditions estivales chaudes et sèches se sont combinées pour attiser les flammes et entraver les efforts de lutte contre les incendies. Samedi, les pompiers ont combattu 122 incendies, dont 75 qui se sont déclarés dans les 24 heures entre vendredi soir et samedi soir, ont indiqué les pompiers.

Les forces de lutte contre les incendies étant mises à rude épreuve, la Grèce a appelé à l’aide d’autres pays européens. L’Allemagne, la Suède, la Croatie et Chypre ont envoyé des avions, tandis que des dizaines de pompiers roumains, français, tchèques, bulgares, albanais, slovaques et serbes apportent leur aide sur le terrain.

Avec leurs étés chauds et secs, les pays du sud de l’Europe sont particulièrement sujets aux incendies de forêt. Les responsables de l’Union européenne ont imputé au changement climatique la fréquence et l’intensité croissantes des incendies de forêt en Europe, notant que 2022 a été la deuxième pire année jamais enregistrée en termes de dégâts causés par les incendies de forêt après 2017.

Les causes des deux plus grands incendies de Grèce n’ont pas encore été déterminées. Pour certains des incendies les plus mineurs, les autorités ont déclaré qu’un incendie criminel ou une négligence étaient suspectés, et plusieurs personnes ont été arrêtées.

Samedi, les pompiers ont arrêté deux hommes, l’un sur l’île d’Eubée et l’autre dans la région de Larissa, dans le centre de la Grèce, pour avoir délibérément incendié de l’herbe séchée et de la végétation afin de déclencher des incendies de forêt.

La Grèce impose des réglementations de prévention des incendies de forêt, généralement de début mai à fin octobre, pour limiter les activités telles que le brûlage de végétation séchée et l’utilisation de barbecues extérieurs.

Vendredi, les pompiers avaient arrêté 163 personnes pour des accusations liées à des incendies depuis le début de la saison de prévention des incendies, a déclaré le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis, dont 118 pour négligence et 24 pour incendie criminel délibéré. La police a procédé à 18 autres arrestations, a-t-il indiqué.

Elena Becatoros, Associated Press