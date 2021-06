Plus de 600 000 personnes sont mortes du virus aux États-Unis

Une femme regarde le « Nommer les mémoriaux perdus », alors que le nombre de décès aux États-Unis dus à la maladie à coronavirus (COVID-19) devrait dépasser les 600 000, au cimetière Green-Wood de Brooklyn, New York, États-Unis, le 10 juin 2021. Brendan McDermid | Reuters

Les États-Unis ont franchi une autre étape sombre dans la pandémie lundi, atteignant plus de 600 000 décès de Covid alors que la nation se précipite pour administrer au moins un vaccin à 70% des adultes américains d’ici le 4 juillet. Les décès aux États-Unis ralentissent depuis des mois, selon les données de l’Université Johns Hopkins, en grande partie en raison d’une campagne agressive pour vacciner les personnes âgées et médicalement vulnérables du pays qui risquent le plus de mourir de Covid. Environ 76% des Américains de 65 ans et plus, le groupe qui représente la majorité des décès dus à une pandémie, ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les décès de Covid aux États-Unis, qui ont culminé en janvier à une moyenne quotidienne de plus de 3 000 décès, sont tombés à une moyenne quotidienne d’environ 360 dimanche, selon une moyenne de sept jours basée sur les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Les décès ont progressivement diminué à mesure que les taux de vaccination augmentaient. Les vaccins Covid de Pfizer-BioNTech et Moderna ont été autorisés par la Food and Drug Administration pour une utilisation d’urgence en décembre, suivi de Johnson & Johnson en février. Les vaccins Pfizer et Moderna, qui ont été administrés à près de 300 millions de personnes, ont démontré une efficacité de plus de 90 % contre la souche originale de Covid « de type sauvage ». Des études ont montré que les vaccins sont toujours efficaces contre certaines des nouvelles variantes qui sont apparues au cours de la dernière année, y compris la variante delta identifiée pour la première fois en Inde, mais moins. Johnson & Johnson a administré environ 9 millions de doses de son vaccin à injection unique aux États-Unis. L’injection de la société a été suspendue pendant 10 jours en avril par la FDA après l’apparition de rares caillots sanguins chez plusieurs patients. Les États-Unis ont enregistré plus de cas de Covid que tout autre pays au monde – environ 33,5 millions de cas, selon les données compilées par l’Université John Hopkins. Dans le monde, plus de 176 millions de cas ont été enregistrés et plus de 3,8 millions de décès. Avec l’émergence de nouvelles variantes plus transmissibles et pouvant potentiellement conduire à une maladie plus grave, les responsables fédéraux de la santé ont également poussé les jeunes adultes à se faire vacciner. Le vaccin Covid de Pfizer a été approuvé en urgence pour les adolescents le mois dernier.

