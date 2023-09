Plus de 60 militants de « Stop Cop City » visés par des accusations RICO en Géorgie

Les procureurs de Géorgie ont porté plainte pour racket contre plusieurs dizaines de personnes après une enquête d’État sur les manifestations locales en cours contre un projet de centre de formation de la police que les manifestants ont baptisé « Cop City », selon l’Associated Press. signalé.

Un dossier nouvellement descellé daté du 29 août 2023 et émanant du tribunal du comté de Fulton énumère les 61 personnes étant inculpé. Le dossier décrit les personnes impliquées dans l’opposition au centre de formation comme des « anarchistes » et des « anti-policiers ». L’acte d’accusation accusait les personnes mentionnées dans le dossier d’incendie criminel, d’attaques contre des agents des forces de l’ordre et de destruction de biens gouvernementaux. L’accusation relève de la loi géorgienne sur le racket, également connue sous le nom de loi RICO. C’est la même loi qui a été récemment utilisée pour inculper l’ancien président Donald Trump et plusieurs de ses associés.

Il est difficile de lutter contre les accusations RICO dans l’État de Géorgie. Une personne reconnue coupable de racket dans cet État ne peut pas être graciée par le gouverneur de l’État ou même par un président américain, Al Jazeera a rapporté. Ils ne peuvent être graciés que par le Conseil des grâces et des libérations conditionnelles de l’État de Géorgie, et ce, après avoir purgé plusieurs années de leur peine de prison, selon le Daily Beast. signalé.

Le Arrêtez Cop City les manifestations durent depuis des années. La « ville » controversée est une proposition centre de formation de la police et des pompiers en cours de construction sur une section de terrain appartenant à la ville appelée forêt de Weelaunee. Le projet est estimé à environ 90 millions de dollars. Les habitants des environs sont majoritairement noirs américains et beaucoup ont de faibles revenus. Les opposants s’inquiètent de la perte d’espaces verts et des millions de dollars consacrés au renforcement d’une force de police pléthorique et militarisée. Le projet a été approuvé pour la première fois par le conseil municipal d’Atlanta en 2021. Et malgré une forte opposition, le conseil approuvé financement pour la construction du centre en juin prochain.

Certains habitants et militants impliqués dans les manifestations ont été blessés par des descentes de police et un manifestant a été tué en janvier dernier. Manuel Terán, un militant connu sous le nom de Tortuguita (petite tortue), a été abattu par la police au début de cette année lors d’un raid dans la forêt. Un rapport d’autopsie a révélé que Tortuguita avait reçu 57 balles, selon Intercept. signalé.

