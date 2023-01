Plus de 60 inscriptions reçues pour le deuxième tour

Le garçon de Salem Sai Sanjay et Chirag Ghorapde de Bengaluru poursuivront leur bataille pour la première place de la catégorie F2000 alors que le championnat national indien de course automobile MRF MMSC fmsci reprendra ce week-end après une pause de trois mois.

Le deuxième tour de la compétition est prévu du 6 au 8 janvier sur le circuit international de Madras.

Les pluies de la mousson et le cyclone Mandous ont entraîné une pause forcée, mais malgré l’intervalle assez long, plus de 60 inscriptions ont été reçues pour le deuxième tour qui débutera vendredi avec des séances d’essais libres, suivies de qualifications et de 13 courses réparties sur samedi et dimanche.

Ce sera un mois chargé pour les concurrents puisque les troisième et quatrième manches (finales) sont prévues du 20 au 22 janvier et du 27 au 29 janvier, également au MIC, pour compléter le championnat 2022.

A n’en pas douter, la Formule 2000 MRF, parmi les voitures de course les plus rapides de la région, mettra l’accent sur la carte du week-end avec un bouquet de quatre courses, dont une reportée de la manche précédente en octobre qui avait été tronquée en raison des pluies.

Les autres catégories – Indian Touring Cars, Indian Junior Touring Cars, Super Stock, MRF Saloon Cars (Toyota Etios) et la Formule LGB 1300 – auront chacune trois courses.

Quant à la compétition sur piste, les courses s’annoncent serrées et passionnantes comme ce fut le cas lors de la première manche en octobre. Le garçon de Salem Sai Sanjay et Chirag Ghorapde de Bengaluru ont chacun remporté une course dans le MRF F2000 où les deux sorties du premier tour ont vu une compétition roue contre roue.

Dans la première catégorie Indian Touring Cars, le champion en titre Arjun Balu (Race Concepts) de Coimbatore, pilotant la Honda City VTec modifiée, était dans une ligue à part, prenant le drapeau dans la seule course disputée dans cette catégorie.

