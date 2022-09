Plus de 60 % des conseils d’administration des sociétés Fortune 1000 n’ont pas de représentation latino-américaine

Les Latinos sont la deuxième population démographique la plus importante aux États-Unis, mais ils sont largement sous-représentés dans les conseils d’administration, selon un nouveau rapport de la Latino Corporate Directors Association.

“Soixante-cinq pour cent des entreprises du Fortune 1000 manquent de Latinos, et les Latinos connaissent la croissance la plus faible de tous les autres groupes”, a déclaré Esther Aguilera, PDG de LCDA, à CNBC cette semaine. Conférence L’Attitude.

C’est encore pire pour les femmes. Selon le rapport, les Latinas n’ont que 1% des sièges au conseil d’administration des entreprises Fortune 500

Les Latinos représentent près de 20% de la population américaine et étaient responsables de 2,7 billions de dollars de production économique en 2020.

Nous contribuons à 25 % du PIB du pays et apporterons 78 % des nouveaux travailleurs nets à la main-d’œuvre au cours de cette décennie. Cela doit changer”, a déclaré Elizabeth Oliver-Farrow, présidente de la Latino Corporate Directors Association, dans un communiqué.

La Association des administrateurs de sociétés latino-américainesune organisation basée sur l’adhésion des Latinos américains au plus haut niveau de direction et de gouvernance d’entreprise, a été créée pour accroître la représentation des Latinos américains dans les conseils d’administration en augmentant la visibilité des talents hispaniques préparés pour la salle de conférence.

“Ce sont des personnes extrêmement accomplies, qui ont dirigé et développé des activités au niveau de l’entreprise à l’échelle internationale et qui ajoutent une valeur supplémentaire et un aperçu de nouveaux marchés”, a déclaré Aguilera.

Bien que les entreprises aient encore un long chemin à parcourir, a-t-elle déclaré, elles ont récemment connu un certain succès.

Mercredi, Nike a annoncé que Monica Gil, directrice administrative et marketing de NBCUniversal Telemundo Enterprises, rejoindrait son conseil d’administration.

«Nous avons eu American Airlines, Apple et de nombreuses entreprises qui ont commencé à l’obtenir. La question devient donc:« Hé, ces entreprises intensifient », a déclaré Aguilera. « Où sont les autres ?

Divulgation : NBC Universal est la société mère de CNBC.