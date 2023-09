Plus de 60 000 travailleurs de Kaiser Permanente votent en faveur de la grève

Plus de 60 000 travailleurs de la santé ont voté jeudi en faveur d’une grève contre Kaiser Permanente si un accord n’est pas trouvé à l’expiration de leur contrat actuel, le 30 septembre.

Les membres du SEIU-United Healthcare Workers West ont voté à 98 % en faveur d’une grève suite à des plaintes selon lesquelles les salaires n’ont pas suivi le rythme de l’inflation et le manque de personnel a conduit à de longs délais d’attente et à la négligence des patients.

Les plus de 57 000 membres du syndicat californien comprennent des assistants médicaux, des techniciens chirurgicaux et des travailleurs sociaux, entre autres professionnels de la santé.

Quelque 4 000 travailleurs de la santé de l’Oregon et de l’État de Washington ont voté en faveur d’une grève contre Kaiser plus tard jeudi. Au Colorado, 3 000 travailleurs ont autorisé la grève contre Kaiser la semaine dernière.

Les groupes syndicaux font partie d’une organisation faîtière appelée Coalition des syndicats Kaiser Permanente, qui représente au total 85 000 travailleurs de la santé. La coalition affirme que les grèves, si elles avaient lieu, seraient les plus importantes menées par les travailleurs de la santé dans l’histoire des États-Unis.

Kaiser Permanente est l’un des plus grands régimes de santé à but non lucratif aux États-Unis, avec près de 13 millions de membres. Elle exploite 39 hôpitaux et plus de 600 cabinets médicaux dans huit États et à Washington, DC.

La coalition a entamé des négociations contractuelles avec Kaiser Permanente en avril. Le dernier contrat des syndicats a été négocié en 2019, avant que la pandémie de Covid-19 ne pousse le système de santé du pays au bord du gouffre. Une dernière séance de négociation nationale est prévue les 21 et 22 septembre.

Dave Regan, président du SEIU-United Healthcare Workers West, a déclaré que Kaiser n’avait pas réussi à négocier de bonne foi et que ses propositions aggraveraient les problèmes de personnel.

« Près de 60 000 travailleurs de première ligne dans les installations de Kaiser ont voté massivement en faveur d’une grève parce que nous ne resterons tout simplement pas les bras croisés alors que Kaiser viole la loi et met les patients en danger », a déclaré Regan dans un communiqué jeudi.

Kaiser Permanente, dans un communiqué publié jeudi, a qualifié de trompeuses les affirmations des syndicats et a exhorté les employés à résister à tout appel à une véritable grève. Kaiser a déclaré qu’il avait mis en place un plan global pour garantir un accès continu aux soins de santé en cas de grève.

Fin août, Kaiser a qualifié les menaces de grève de « décevantes » et a déclaré que les affirmations du syndicat selon lesquelles il n’avait pas agi de bonne foi étaient « infondées et contre-productives ».