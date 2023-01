Plus de 60 000 personnes viennent voir le corps du pape émérite Benoît XVI le premier jour

A la veille du premier jour où le corps du pape émérite Benoît sera visible, la police italienne prévoyait 30 000 visiteurs. En fin de soirée, 65 000 personnes ont transité par la Basilique Saint-Pierre.

Au début de la journée, 10 messieurs papaux – assistants laïcs du pape – ont porté le corps sur une civière en bois recouverte de tissu jusqu’à son lieu de repos devant l’autel principal.

Un garde suisse – des gardes légendaires du pape datant de 1506 – a salué le corps de Benoît alors qu’il était transféré du terrain du monastère où le pontife de 95 ans est décédé, à la basilique via une camionnette. Le secrétaire de longue date de Benoît, l’archevêque Georg Gaenswein, a suivi à pied avec un groupe de laïques consacrées qui ont servi dans la maison de Benoît.

Avant que la population générale ne soit autorisée à entrer dans la basilique, des prières ont été récitées et l’archiprêtre de la basilique, le cardinal Mauro Gambetti, a aspergé d’eau bénite le corps. Les mains de Benoît étaient jointes, un chapelet autour de ses doigts.

Lundi, le Vatican a confirmé des plans d’enterrement largement rapportés. Conformément à ses souhaits, la tombe de Benoît se trouvera dans la crypte de la grotte sous la basilique qui a été utilisée pour la dernière fois par saint Jean-Paul II, avant que le corps du saint ne soit déplacé à l’étage dans la basilique principale avant sa béatification en 2011, porte-parole du Vatican Matteo dit Bruni.

Le pape émérite Benoît XVI, né Joseph Ratzinger, est né en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale et était un conscrit réticent dans la jeunesse hitlérienne et l’armée allemande avant de rejoindre le sacerdoce. Ratzinger a été élu pape en 2005 et a démissionné de la papauté, le premier pontife à le faire en près de 600 ans, invoquant sa santé défaillante.

“Le pape Benoît laisse de nombreux héritages ; j’en citerai deux. Premièrement, il a souligné le développement organique de la doctrine dans sa célèbre formulation “réforme dans la continuité de la grande tradition”. Le dernier enseignement conciliaire, celui de Vatican II, ne contredit pas le passé mais le réaffirme et le développe.” Le professeur Christopher J. Malloy, directeur du département de théologie de l’Université de Dallas, a déclaré à Fox News Digital. “Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, il a ouvert toutes grandes les portes à la célébration de la messe traditionnelle en latin. Le mouvement de jeunesse que cette généreuse permission a suscité reste fort et grandit chaque jour.”

“Lorsque Benoît XVI a démissionné, il a attiré l’attention sur la crise de l’Église – les scandales d’abus étaient le signe d’une lutte plus profonde, une lutte que Benoît XVI a décrite dans ses mémoires comme “diabolique” plutôt qu’idéologique. Il a spécifiquement fait référence à la prise de pouvoir marxiste. des facultés de théologie et des séminaires dans les années 1960 comme un rejet de l’espérance chrétienne. Le Dr Susan Hanssen, professeur d’histoire à l’Université de Dallas, a déclaré à Fox News Digital. “C’était également un thème de son encyclique Spe Salvi : le remplacement de l’espoir surnaturel de salut du péché par un activisme purement politique et philanthropique… transformant essentiellement l’Église catholique en un groupe d’aide humanitaire séculier.”

Benoît XVI sera inhumé dans la crypte du Vatican le 5 janvier.