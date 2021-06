Plus de 60 000 fans autorisés lors des demi-finales et de la finale de l’Euro 2020 à Wembley: gouvernement britannique

Plus de 60 000 fans seront autorisés à assister aux demi-finales et à la finale de l’Euro 2020 à Wembley avec une assistance portée à 75% de la capacité, a annoncé mardi le gouvernement britannique.

Les matchs verront les plus grandes foules rassemblées lors d’un événement sportif en Grande-Bretagne pendant plus de 15 mois, avec des nombres auparavant strictement limités en raison de la pandémie de coronavirus.

Tous les détenteurs de billets à Wembley devront suivre un certain nombre d’exigences d’entrée strictes, notamment un test Covid-19 négatif ou une preuve de vaccination complète.

Il n’y a eu aucune annonce sur l’issue des discussions entre le gouvernement, la Football Association et l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, sur une solution permettant à jusqu’à 2 500 VIP d’assister à la finale le 11 juillet, mais un accord semble désormais plus probable.

« Nous avons travaillé en très étroite collaboration avec l’UEFA et la FA pour garantir la mise en place de mesures de santé publique rigoureuses et strictes tout en permettant à davantage de fans de voir l’action en direct », a déclaré le secrétaire à la Culture et aux Sports, Oliver Dowden.

« La finale promet d’être un moment inoubliable dans notre rétablissement national de la pandémie. »

L’UEFA avait souligné qu’il n’était pas prévu de retirer les demi-finales ou la finale de Wembley, malgré la pierre d’achoppement des voyages sans quarantaine, et le président Aleksander Ceferin s’est félicité de l’annonce de l’augmentation de la capacité.

– ‘Bonne nouvelle’ –

« Les 18 derniers mois nous ont appris, sur et en dehors du terrain, à quel point les fans font partie intégrante du tissu du jeu », a déclaré Ceferin.

« Ce tournoi a été une lueur d’espoir pour rassurer les gens que nous revenons à un mode de vie plus normal et c’est une nouvelle étape sur cette route. »

Le porte-parole officiel du Premier ministre Boris Johnson a donné plus tôt un message optimiste sur la question de la participation des VIP, mais a refusé de confirmer si un accord avait déjà été conclu avec l’UEFA.

« Nous sommes impatients d’organiser des demi-finales et une finale fantastiques à Wembley et nous le ferons en toute sécurité », a-t-il déclaré.

La Puskas Arena de Budapest avait été présentée comme une alternative potentielle si les matches ne pouvaient pas se dérouler à Londres, tandis que le Premier ministre italien Mario Draghi a également suggéré que Rome pourrait intervenir.

Il a fait part de ses inquiétudes face à l’augmentation des infections à coronavirus en Grande-Bretagne.

La variante Delta hautement contagieuse, détectée pour la première fois en Inde, a alimenté un pic de nouveaux cas en Grande-Bretagne et contraint le gouvernement à retarder les réouvertures prévues.

Le gouvernement a un chemin difficile à parcourir, toute décision d’assouplir les règles pour les officiels et les sponsors de l’UEFA étant susceptible de s’avérer controversée.

La capacité des Britanniques à voyager en vacances a été restreinte par des règles imposant une période stricte d’auto-isolement ou de quarantaine à leur retour.

L’Angleterre affrontera la République tchèque à Wembley mardi et le stade du nord-ouest de Londres devrait également accueillir cinq matchs à élimination directe, dont les demi-finales et la finale.

Certains des plus grands événements du calendrier sportif estival britannique, notamment Wimbledon et les matchs internationaux de cricket, se poursuivront également avec des capacités accrues dans le cadre de la dernière phase du programme pilote du gouvernement pour tester le retour des grandes foules.

