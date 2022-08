Plus de 6 verres par semaine entraînent des risques majeurs pour la santé, selon un nouveau rapport, en particulier pour les femmes

Selon de nouvelles directives proposées publiées lundi, la consommation de plus de six verres par semaine entraîne un risque élevé de problèmes de santé, notamment de cancer.

Et pour les femmes qui boivent trois verres ou plus par semaine, le risque de problèmes de santé augmente plus fortement que les hommes, selon la recherche. Ces résultats expliquent pourquoi le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCLAT), un organisme consultatif national, recommande que les gens boivent moins par semaine.

« Le message clé de ce projet est qu’en matière d’alcool, moins c’est mieux. Tout le monde devrait essayer de réduire sa consommation d’alcool », a déclaré Catherine Paradis, analyste principale de recherche et de politiques au CCLAT et coprésidente de Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada.

Ce n’est un secret pour personne que l’alcool n’est pas bon pour la santé, disent les experts. Il a été classé comme cancérogène du groupe 1 (cancérogène pour l’homme) pendant des décennies par le Centre international de recherche sur le cancer.

Mais tout le monde n’est pas conscient que la consommation d’alcool a été associée à de nombreux risques pour la santé, dont au moins sept types de cancer, a déclaré Paradis.

C’est pourquoi les directives – sur lesquelles le public peut peser – parlent des risques pour la santé et de la façon dont cela augmente avec le nombre de boissons. Avec l’augmentation de la consommation d’alcool pendant la pandémie de COVID-19, certains responsables de la santé affirment que ce nouveau rapport et les directives sur la consommation peuvent encore aider à souligner les risques pour la santé.

“C’est faire tomber le marteau pour dire, ‘regarde, fais attention à ce que tu fais.’ Et j’espère que les gens seront attentifs », a déclaré le Dr Fawaad ​​Iqbal, radio-oncologue au Centre régional de cancérologie de Durham à Oshawa, en Ontario.

REGARDER | Pourquoi la plupart des Canadiens ne connaissent-ils pas l’alcool‘s risques de cancer?

L’alcool peut causer le cancer, alors pourquoi la plupart des Canadiens ne le savent-ils pas? L’alcool est l’une des trois principales causes de cancer évitable, alors pourquoi les Canadiens ne sont-ils pas informés des risques? Les experts de la santé disent qu’il est temps de mettre des étiquettes de mise en garde sur l’alcool, ce contre quoi l’industrie s’est opposée.

“Les gens au Canada ont le droit de savoir”

Mais les experts disent que les risques associés à la consommation d’alcool doivent être clarifiés au-delà de ces recommandations. Iqbal et ceux qui ont travaillé sur les lignes directrices du CCSA veulent voir les avertissements contre le cancer et le nombre de boissons standard inscrites sur les bouteilles ou les canettes d’alcool.

“Que les consommateurs choisissent d’utiliser ces informations ou non, c’est à eux de décider. Mais il existe de nombreuses preuves qui disent que si vous dites au premier plan,” cela nuit à votre santé et vous pourriez avoir un cancer à cause de cela “, les gens le diront. changer leur prise de décision quant à la quantité d’alcool qu’ils boivent », a déclaré Iqbal.

Depuis la publication des dernières directives sur la consommation d’alcool en 2011, les données probantes sur les problèmes de santé et la consommation d’alcool ont beaucoup changé, dit Paradis. C’est pourquoi Paradis et ses collègues ont examiné des dizaines d’études sur l’alcool et les problèmes de santé dans le cadre des nouvelles lignes directrices.

Bien que tous les niveaux de consommation d’alcool comportent certains risques, leur rapport montre une gamme de risques en fonction du nombre de verres de vin ou de bouteilles de bière qu’une personne boit chaque semaine.

Par exemple, ils ont constaté que les risques pour la santé sont négligeables ou faibles avec deux verres de vin ou moins par semaine. Si le nombre de verres augmente entre trois et six verres standard par semaine, le risque de problèmes de santé est modéré.

Mais boire plus de six verres de vin ou de cidre par semaine rend le risque de problèmes de santé “de plus en plus élevé”.

“Nous savons que cela va être surprenant et certaines personnes pourraient même être contrariées par cela. Mais nous ne nous sommes pas lancés dans ce projet pour gagner un concours de popularité auprès des scientifiques”, a déclaré Paradis.

« Notre point de vue tout au long de ce projet est que les gens au Canada ont le droit de savoir.

Boire augmente le risque de cancer du sein

Les nouvelles conclusions sont très différentes des lignes directrices de 2011 créées par le CCLAT. Ceux-ci suggéraient pas plus de 10 verres standard par semaine pour les femmes et 15 verres standard par semaine pour les hommes.

Paradis dit que l’une des raisons pour lesquelles les recommandations de 2011 étaient plus élevées était la conviction que l’alcool avait de bons avantages pour la santé pour les maladies cardiovasculaires. Mais maintenant, de nouvelles recherches montrent que ce n’est probablement plus le cas, a-t-elle déclaré.

“En fait, dans notre propre étude, nous avons constaté que l’alcool n’était ni bon ni mauvais à de faibles niveaux pour la protection contre certaines maladies cardiovasculaires. À des niveaux plus élevés, il a vraiment un impact néfaste”, a-t-elle déclaré.

La consommation d’alcool au Canada cause près de 7 000 cas de décès par cancer chaque année au Canada, selon le rapport.

La bière est représentée sur les étagères d’un magasin d’alcools à Vancouver dans une photo d’archive du 12 juillet 2019. De nouvelles directives indiquent que la consommation de plus de six verres de vin ou de cidre par semaine rend le risque de problèmes de santé “de plus en plus élevé”. (Ben Nelms/CBC)

Et spécifiquement pour les femmes, boire trois verres ou plus par semaine s’accompagne d’un plus grand risque de problèmes de santé par rapport aux hommes, selon les données du rapport. Ils incluent plusieurs raisons, y compris des différences de métabolisme.

Le risque de cancer du sein augmentait avec plus d’alcool, a déclaré Paradis, ajoutant que une femme sur 35 mourra à cause du cancer du sein au Canada.

“Si vous prenez six verres par semaine, vous augmentez de 10% vos chances d’être cette femme”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le risque commence à un ou deux verres standard par semaine.

Allison Garber, propriétaire d’une entreprise de communication à Halifax et défenseure de la sobriété, a déclaré qu’elle aurait aimé en savoir plus sur le risque accru de cancer plus tôt. Sa mère et sa grand-mère avaient toutes deux un cancer du sein et elle a perdu sa mère à cause du cancer.

“Je pense que ce rapport va sauver beaucoup de vies”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il est bon de voir un accent accru sur l’éducation.

“Je crois que c’est un choix individuel que les gens boivent de l’alcool ou non, mais je pense qu’il est fondamentalement important que ce soit un choix éclairé.”

Étiquetez les risques pour la santé

Certains Canadiens ont signalé une augmentation de la consommation excessive d’alcool au cours des dernières années.

UN Sondage de Statistique Canada publié en 2021 montre que de nombreux Canadiens ne se servent pas qu’un seul verre. Près d’une personne sur cinq qui a répondu à l’enquête a déclaré avoir consommé cinq verres ou plus – l’équivalent d’une bouteille de vin – les jours où elle a déclaré avoir bu de l’alcool au cours du mois précédent.

L’agence affirme que c’est plus élevé qu’avant la frappe de COVID-19.

Selon les données du rapport du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, la consommation de trois verres ou plus par semaine s’accompagne d’un plus grand risque de problèmes de santé chez les femmes que chez les hommes. (Justine Bouln/CBC)

Le rapport du CCSA a été lancé avant la pandémie, mais Paradis dit que les adultes doivent en savoir plus sur l’alcool qu’ils achètent et comment cela peut affecter leur santé.

Paradis et les autres auteurs du rapport, ainsi qu’Iqbal, affirment que les bouteilles de vin et d’autres alcools devraient clairement décrire les avertissements sanitaires et les informations nutritionnelles. Elle ajoute que les gens doivent pouvoir compter leurs verres pour savoir combien d’alcool ils consomment, mais ne peuvent pas le faire si ce n’est pas explicitement indiqué sur une étiquette.

“Le principal message que nous voulons faire passer avec cela est que, dans l’ensemble, l’alcool n’est pas bon pour la santé et qu’en matière d’alcool, boire moins, c’est mieux”, a déclaré Paradis.

Les lignes directrices deviendront probablement des directives officielles cet automne.