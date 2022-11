Plus de 6 parents sur 10 emmènent leurs enfants à des événements Bonfire Night, mais ne leur ont jamais parlé de la sécurité des feux d’artifice

PLUS de six parents sur 10 prévoient d’emmener leurs enfants à des événements Bonfire Night ce week-end – mais ne leur ont jamais parlé d’être en sécurité près des feux d’artifice et des cierges magiques.

Une recherche menée auprès de 1 000 mamans et papas d’enfants âgés de 0 à 7 ans a révélé que 70 % participeront à des événements organisés, tandis que 26 % allumeront leurs propres feux d’artifice.

La recherche a été commandée par la marque Fireman Sam, qui s’est associée au Child Accident Prevention Trust Crédit : ©2022 Prism Art & Design

Bien que la recherche ait montré que l’enseignement de la sécurité incendie aux enfants est une priorité pour 81 % d’entre eux, beaucoup ne savent pas où trouver des informations adaptées aux enfants pour les aider à les éduquer.

Et 76% espèrent que quelqu’un d’autre leur dira à quelle distance se tenir des feux de joie et 37% comment tenir un cierge magique.

La recherche a été commandée par la marque Fireman Sam, qui s’est associée au Child Accident Prevention Trust pour produire un ensemble de conseils de sécurité avant la nuit pour aider les gens à se mettre en sécurité.

Conseils de sécurité pour les feux d’artifice et les feux de joie Crédit : ©2022 Prism Art & Design

Jon Spalding, responsable des produits de consommation pour le Royaume-Uni et les lignes dures de Mattel, EMEA, a déclaré : « Bonfire Night peut être un événement spectaculaire pour les familles, mais elles présentent également des risques importants pour la sécurité.

“Nous savons que discuter de la sécurité incendie est une priorité absolue pour les parents, mais beaucoup ne savent pas où accéder à des informations fiables, nous espérons donc que la publication de nos conseils avec CAPT aidera à résoudre ce problème, à assurer la sécurité de tout le monde et à s’amuser ce 5 novembre. .”

Il est également apparu que 29% étaient préoccupés par la sécurité de leur enfant lors d’un événement officiel, tandis que 35% étaient inquiets en raison du manque de précautions lors d’un événement organisé chez quelqu’un.

Les accidents avec des cierges magiques, les brûlures causées par les feux d’artifice et les feux de joie et les incidents de la route étaient les principales préoccupations des parents lors de Guy Fawkes Night, et 24 % ont subi un accident ou une blessure lors d’un tel événement.

Un tiers des parents (29 %) ne sont pas convaincus que leur enfant saura comment éviter un accident avec un incendie le Bonfire Night.

Et 61% ont déclaré que leurs enfants ne sauraient pas “s’arrêter, tomber et rouler” si leurs vêtements ou costumes prenaient feu.

Alors que près d’un quart (24%) ne se sentiraient pas sûrs de la façon de réagir à un tel événement.

Une personne sur six pense qu’il est difficile de trouver des informations sur la sécurité ou du matériel pédagogique adaptés aux enfants, selon les recherches menées via OnePoll.

Cependant, près de la moitié (48 %) croient que leur enfant saurait appeler les services d’urgence s’il y avait un problème d’incendie.

Presque tous les parents (94 %) ont convenu qu’il était important que les personnages pour enfants tels que ceux de l’émission télévisée Fireman Sam parlent aux enfants de la sécurité de Bonfire Night.

Katrina Phillips, directrice générale de CAPT, a déclaré : « Bonfire Night est magique, mais avec des cierges brûlant 16 fois plus chauds que votre bouilloire, ils peuvent gravement brûler un enfant.

«De nombreux parents ne savent pas quoi dire à leurs enfants pour rester en sécurité lors de Bonfire Night ou quoi faire si le pire se produit.

“C’est pourquoi nous nous sommes associés à Fireman Sam pour créer des conseils de sécurité familiaux essentiels pour assurer la sécurité des tout-petits.”

La quatorzième série de Fireman Sam, diffusée à partir du mardi 1er novembre sur Cartoonito, enseigne aux enfants des messages de sécurité importants.

10 CONSEILS POUR LA SÉCURITÉ BONFIRE NIGHT 1. Conseils de sécurité pour les feux d’artifice et les feux de joie de Fireman Sam et du Child Accident Prevention Trust 2. Les feux d’artifice sont excitants, mais ils peuvent être très dangereux. Écoutez votre adulte pour savoir où se trouve un endroit sûr où se tenir. 3. Gardez votre cierge scintillant à l’abri des autres personnes et ne courez pas avec elles. Portez vos gants lorsque vous tenez des cierges magiques et éloignez-les de votre corps. 4. Une fois les cierges magiques terminés, mettez-les dans un seau d’eau, ne les ramassez pas. 5. Laissez vos vêtements de déguisement à la maison le soir des feux d’artifice, enveloppez-vous plutôt au chaud. 6. Tenez-vous à une distance sécuritaire du feu de joie et restez près des adultes. 7. Ne soyez pas tenté de jeter des objets dans le feu de joie ou de le piquer avec des bâtons. 8. Si vous allez à un feu d’artifice, tenez la main de votre adulte et restez avec lui tout le temps. 9. Rangez les jouets et les téléphones lorsque vous êtes en déplacement afin que vous puissiez vous concentrer sur votre sécurité et vous amuser ! 10. Si vous attrapez vos vêtements sur une flamme, ne paniquez pas – ARRÊTEZ, LAISSEZ ET ROULES : ARRÊTEZ ce que vous faites. TOMBEZ-VOUS au sol et couvrez votre visage avec vos mains. ROULER encore et encore pour éteindre les flammes. Pratiquez votre STOP, DROP et ROLL avant la nuit des feux d’artifice. Demandez à vos amis de l’essayer aussi!