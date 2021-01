Un record de six millions de personnes en Angleterre se sont vu prescrire des antidépresseurs alors que la vie en lock-out continue d’avoir un impact sur la vie quotidienne dans le pays.

On pense que ce nombre élevé a été en partie causé par le transfert de conseils en ligne, ce qui signifie que certains auront manqué une aide précoce pour leur santé mentale.

On pense que d’autres sont restés à l’écart de la thérapie pour éviter de se rencontrer en personne ou de mettre plus de pression sur le NHS surmené.

En conséquence, plus de six millions de personnes, plus que jamais, se sont vu prescrire des antidépresseurs dans les trois mois précédant septembre dernier, selon le Guardian.

Plus de six millions de personnes se sont vu prescrire des antidépresseurs au cours des trois mois précédant septembre dernier (photo d’archives)

Le Dr Esther Cohen-Tovée, présidente de la division de psychologie clinique de la British Psychological Society, a déclaré qu’une aide psychologique peut sauver des vies.

Elle a déclaré: « Je suis choquée et extrêmement préoccupée par l’ampleur massive de la réduction des renvois pour une aide psychologique pendant une période d’énorme anxiété, de stress et de détresse pour l’ensemble de la population.

«C’est encore plus inquiétant quand il y a eu une augmentation considérable de la prescription d’antidépresseurs.

«Plus les gens attendent, plus leurs difficultés et leur vie peuvent devenir graves et complexes».

Les dernières données montrent qu’il y a eu 601530 renvois au programme d’amélioration de l’accès aux thérapies psychologiques du NHS de février à août 2020, soit 235000 de moins qu’en 2019.

Une étude du NHS réalisée en juillet dernier a révélé que le nombre d’enfants souffrant de problèmes de santé mentale était 50% plus élevé qu’avant la pandémie

L’enquête sur la santé mentale des enfants et des jeunes en Angleterre était basée sur des entretiens avec 3570 enfants et leurs parents et a révélé une forte augmentation par rapport à 2017, lorsque la dernière enquête a eu lieu.

Il y a trois ans, un enfant sur neuf était considéré comme ayant probablement un trouble mental. Mais ce chiffre est maintenant de un sur six.

L’auteur principal Tamsin Ford, qui est professeur de psychiatrie d’enfants et d’adolescents à Cambridge, a déclaré que « la détérioration significative de la santé mentale des enfants » était probablement liée au verrouillage.

Elle a ajouté: « Nous savons que la solitude est très toxique et que l’isolement social est très toxique pour la santé mentale.

« L’ampleur des changements signalés par les enfants et les parents dans l’enquête et nos propres expériences de la pandémie suggèrent très fortement que les changements doivent être liés à cela. »