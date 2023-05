Plus de 6 ans plus tard, les moyens de mort de Moses Beaver sont « indéterminés », selon un jury d’enquête

AVERTISSEMENT : Cette histoire traite de la détresse mentale et du suicide.

Le jury supervisant l’enquête sur la mort de Moses Beaver a estimé que les causes de sa mort étaient indéterminées – ce que sa famille espérait.

L’enquête sur la mort de l’artiste Oji-Cree Woodlands, âgé de 56 ans, a commencé le 17 avril, plus de six ans après qu’il ait été retrouvé inconscient à la prison du district de Thunder Bay. Les enquêtes sont obligatoires en vertu de la Loi sur les coroners de l’Ontario lorsqu’une personne décède en détention.

Un jury composé de trois femmes blanches, d’un homme blanc et d’une femme autochtone a entendu 32 témoins parler de la crise de santé mentale que Beaver a vécue dans la Première Nation Nibinamik et de la crise qu’il a continué de vivre à la prison du district de Thunder Bay avant sa mort.

Les délibérations ont commencé mercredi et le jury a rendu son verdict vendredi : Moses Beaver est décédé le 13 février 2017 juste après 22 h au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, avec la mention « indéterminée » de sa mort.

Lors des observations finales, l’une des avocates de la famille, Caitlyn Kasper des Services juridiques autochtones, a expliqué pourquoi la famille estime qu’une décision d’indétermination est la plus appropriée.

« Dans ce cas, la famille dit qu’il y a des preuves qui pointent vers le suicide mais aussi beaucoup qui s’en éloignent », a déclaré Kasper au jury mercredi. « C’est la soumission de la famille et notre interprétation de la preuve devant vous que sans la gravité de sa maladie, Moïse n’aurait pas choisi de mettre fin à ses jours. »

Caitlyn Kasper, l’une des avocates représentant la famille de Moses Beaver, explique pourquoi sa famille a demandé une conclusion d’indétermination dans le décès de l’artiste Woodlands de 56 ans de la Première Nation Nibinamik. (Marc Doucette/CBC)

Le jury a entendu des témoignages selon lesquels Beaver a tenté de se suicider à deux reprises à Nibinamik avant d’être amené à la prison du district de Thunder Bay le 18 janvier 2017.

Mais ils ont également appris des fils aînés de Beaver que leur père était contre le suicide. Les écrits trouvés dans sa cellule de prison indiquaient également qu’il comprenait l’impact dévastateur du suicide, a entendu le jury.

« C’est à certains égards un verdict profondément insatisfaisant parce qu’il n’apporte pas la certitude que nous aurions pu espérer. D’un autre côté, cependant, c’est un verdict honnête et juste, et celui qui reflète peut-être le mieux les limites de la preuve que vous avez à votre disposition », a déclaré Kasper.

« Ce que nous savons, c’est que sa vie était inestimable et que sa perte a eu un impact profond sur ceux qui l’aimaient. »

Le jury a formulé 63 recommandations pour prévenir de futurs décès similaires à celui de Beaver – y compris des moyens de s’assurer qu’une personne dans son état est transportée à l’hôpital, pas en prison.

Améliorer les soins de santé mentale pour les Autochtones

Il n’est pas obligatoire pour un jury d’enquête de fournir des recommandations, mais le jury a reçu plus de 50 suggestions d’avocats avant le début des délibérations.

La toute première recommandation sert d’héritage à Beaver, qui a enseigné des ateliers d’art dans les écoles. Il demande aux gouvernements provincial et fédéral de financer un programme d’art au Nibinamik Education Centre et une école supplémentaire sur le territoire de la Nation Nishnawbe Aski sur une base de rotation, où un artiste aide les élèves à créer des œuvres qui expriment les connaissances traditionnelles.

Le reste des recommandations visait à améliorer les soins de santé mentale dans les collectivités éloignées des Premières Nations et les établissements correctionnels comme la prison de district de Thunder Bay et le nouveau complexe correctionnel de Thunder Bay qui devrait être achevé à l’automne 2026.

Il s’agit notamment de fournir plus de ressources pour le traitement de la santé mentale au sein des Premières Nations, de rendre les transports en santé mentale plus directs et dignes, et de s’assurer que toutes les parties impliquées suivent un protocole commun afin que chacun connaisse son rôle et puisse en être tenu responsable.

Nous avons tous été profondément touchés et porterons un morceau de lui avec nous. – Déclaration du jury supervisant l’enquête de Moses Beaver

Cela empêcherait des situations comme celle de Beaver, où le jury a appris que des retards, de la désinformation et des problèmes de communication entre la communauté, Ornge et la police ont finalement entraîné le transport de Beaver en prison au lieu d’un hôpital.

Le jury recommande également que Services aux Autochtones Canada collabore avec les Premières Nations pour construire des chambres sûres ou sécurisées – tout en veillant à ce qu’il y ait suffisamment d’espace physique, de personnel et de formation pour les faciliter – afin que quelqu’un comme Beaver, qui a été transféré entre un petit poste de soins infirmiers vieillissant et en sous-effectif et la maison de sa famille, a un endroit où aller où il ne peut pas se faire de mal ni faire de mal aux autres.

De plus, le jury a recommandé que la Nation Nishnawbe Aski, qui supervise 49 Premières Nations à travers les Traités 9 et 5, reçoive un financement pour élaborer un plan de soins de santé mentale culturellement sûr pour les Premières Nations éloignées du nord-ouest de l’Ontario.

Meilleurs soins, conditions dans les services correctionnels

La formation continue sur la santé mentale et la sensibilisation culturelle était une autre demande importante, en particulier pour les travailleurs de première ligne en milieu correctionnel.

Particulièrement en ce qui concerne les détenus autochtones, qui, selon les témoins, représentent les trois quarts de la population de la prison de district de Thunder Bay et éprouvent des problèmes de santé mentale et de toxicomanie plus fréquents et complexes.

L’accent a été mis sur les solutions gérées par des Autochtones et dirigées par des Autochtones. Le jury a recommandé d’améliorer l’accès des détenus aux agents de liaison avec les détenus autochtones, aux Aînés et aux autres fournisseurs de services autochtones.

Au nouveau complexe correctionnel, ils ont suggéré de construire un espace culturel extérieur dédié et une unité de santé mentale, avec des cellules qui ne se prêtent pas à l’automutilation.

Après avoir entendu des témoignages répétés sur la prison surpeuplée et en sous-effectif, le jury a également recommandé au moins cinq heures d’activité stimulante par jour pour les détenus et une heure de temps à l’extérieur.

En ce qui concerne la responsabilisation, des recommandations concernant l’accréditation en santé pour améliorer la norme de soins dans les établissements correctionnels pour les Autochtones ont également été faites, ainsi que la suggestion d’un comité consultatif autochtone examinant la prestation des soins de santé et des services correctionnels.

Les recommandations ont été adressées à plusieurs parties, notamment :

Gouvernements du Canada et de l’Ontario.

Services aux Autochtones Canada.

Nation Nishnawbe Aski.

Service de police de Nishnawbe-Aski et Police provinciale de l’Ontario.

Ministères de la Santé, Procureur général et Solliciteur général.

NAN accueille favorablement les recommandations du jury

La nation Nishnawbe Aski a publié un communiqué vendredi après le verdict du jury, appuyant les recommandations formulées.

« Au cours des dernières semaines, cette enquête a révélé des systèmes conçus avec des défauts fatals qui ignoraient les réalités des personnes et des communautés qu’ils auraient dû servir. Des systèmes sous-financés ont laissé une communauté entière avec seulement deux infirmières et aucun policier.

« Au cours des dernières semaines de la vie de Moïse, il a été, bien qu’innocent, emprisonné par un système judiciaire qui ne s’est pas soucié de sa vie ni n’a traité sa maladie », a déclaré la grande chef adjointe Anna Betty Achneepineskum dans le communiqué.

Bien que le verdict du jury ne soit pas juridiquement contraignant – ce qui signifie que personne n’est tenu de suivre les recommandations – le Bureau du coroner en chef demande à ceux qui ont reçu des recommandations de répondre dans les six mois pour savoir si elles ont été mises en œuvre et si non, pourquoi.

La grande chef adjointe de la nation Nishnawbe Aski, Anna Betty Achneepineskum, loue les recommandations du jury chargé de superviser l’enquête sur la mort de Moses Beaver et demande au gouvernement de prendre des mesures pour les mettre en œuvre. (Nation Nishnawbe Aski)

Cependant, la recommandation n° 63 la plus significative est peut-être que le Bureau du coroner en chef de l’Ontario procède à un examen annuel des enquêtes antérieures portant sur les problèmes de santé mentale et de toxicomanie vécus par les membres des Premières Nations – en examinant les recommandations formulées dans le passé et les modèles parmi ceux qui n’ont pas été mis en œuvre.

« Nous exhortons les gouvernements du Canada et de l’Ontario à examiner les recommandations et à en faire une priorité pour mettre en œuvre les recommandations afin qu’aucun individu des Premières Nations ne se voit refuser les soins requis en cas de crise extrême », a déclaré Achneepineskum.

Le jury a également prononcé une déclaration après le verdict.

« Bien que nous n’ayons pas eu le privilège de rencontrer Moïse en personne, nous avons été honorés d’apprendre qui il était, à quel point il était important pour tant de personnes et à quel point il était un atout pour sa communauté », a déclaré l’un des jurés. à la famille de Beaver à travers les larmes.

« Nous avons tous été profondément touchés et emporterons un morceau de lui avec nous. Nos cœurs sont lourds des événements que Moïse a dû endurer et des tragédies que vous avez tous vécues. Nous espérons que ces recommandations honoreront sa mémoire pour vous. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :