Plus de 6 000 décès enregistrés en 24 heures

Le nombre de décès a augmenté après que l’un des États les plus pauvres de l’Inde, le Bihar, a révisé mercredi son nombre total de décès liés à Covid-19 d’environ 5 400 à plus de 9 400, ce qui représente des personnes décédées à domicile ou dans des hôpitaux privés, Reuters a rapporté .

L’Inde lutte contre une deuxième vague dévastatrice d’épidémie qui a commencé en février et s’est accélérée en avril et début mai, qui a submergé l’infrastructure de soins de santé du pays. Le secteur était aux prises avec des pénuries de lits, d’oxygène et de médicaments tandis que de nombreux médecins et autres travailleurs de la santé ont succombé à la maladie.

Alors que les cas ont culminé début mai, les responsables gouvernementaux ont tiré la sonnette d’alarme concernant une troisième vague potentielle qui pourrait frapper le pays plus tard cette année.

Les experts disent que l’accélération du programme de vaccination est la voie à suivre pour l’Inde, à la fois pour sortir son économie de la crise de Covid et pour atténuer les effets d’une troisième vague. Mais le déploiement, qui a commencé en janvier, a rencontré des problèmes, notamment une pénurie de vaccins, entraînant jusqu’à présent moins de 5% de la population à recevoir les deux doses.

Le gouvernement estime que plus de 2 milliards de doses de vaccins pourraient être disponibles d’ici décembre, car davantage de candidats vaccins devraient recevoir l’approbation réglementaire. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré cette semaine que l’Inde fournirait des vaccins gratuits contre le Covid-19 à tous les adultes.

L’Inde a signalé plus de 29 millions de cas et plus de 353 000 décès depuis le début de la pandémie l’année dernière.