Plus de 6 000 analyses révèlent à quoi ressemble le TDAH dans le cerveau

Grâce à une nouvelle technique analytique, les scientifiques ont pu étudier des images cérébrales de plus de 6 000 enfants pour identifier les modèles de connectivité communs aux personnes souffrant de trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH).

La plupart de nos comportements sont contrôlés par une communication coordonnée entre les neurones de différentes zones du cerveau. Les neuroscientifiques peuvent avoir une idée de la façon dont les régions du cerveau orchestrent des fonctions complexes en observant l’activité neuronale lors d’une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (rs-fMRI) au repos.

« État de repos » signifie exactement ce à quoi cela ressemble : ces analyses sont effectuées pendant que le sujet est au repos, sans qu’il lui soit demandé d’effectuer une tâche cognitive particulière ou de penser à des pensées particulières. En supposant que vous n’êtes pas claustrophobe et que cela ne vous dérange pas de rester parfaitement immobile, cela peut être une expérience assez agréable.

Les données dérivées des analyses rs-fMRI sont inestimables pour les scientifiques qui étudient toute une gamme de troubles et d’affections neurologiques. En comparant les analyses d’individus atteints de maladies comme le TDAH, par exemple, avec celles de personnes neurotypiques, nous espérons pouvoir identifier des modèles pouvant expliquer certaines des caractéristiques de ces conditions.

Cependant, ce type de recherche sur le TDAH a jusqu’à présent été entravé par la petite taille des échantillons et des méthodes incohérentes, il a donc été difficile de tirer des conclusions définitives. Une étude récente dirigée par Michael Mooney de l’Oregon Health & Science University a cherché à changer tout cela.

À l’aide de plusieurs ensembles de données à grande échelle, l’équipe a développé une nouvelle façon d’analyser les données d’imagerie couvrant des zones du cerveau plus larges que jamais. Ils ont appelé cela un score polyneuro (PNRS).

“Nos résultats démontrent une association robuste entre les modèles de connectivité à l’échelle du cerveau (PNRS) et 554 symptômes du TDAH dans deux cohortes indépendantes”, expliquent-ils dans leur article.

Les auteurs expliquent ensuite comment leur approche pourrait être utilisée pour obtenir de meilleures informations, même à partir de petits ensembles de données, et pourrait également être utilisée pour identifier des mécanismes qui peuvent être partagés dans différentes conditions neurologiques et psychiatriques – par exemple, se pourrait-il qu’un Le PNRS typique du TDAH est-il prédictif des symptômes de dépression ? Cela pourrait aider à identifier les patients à risque de comorbidités.

Les diagnostics de TDAH sont en hausse et nous en apprenons chaque jour davantage sur cette maladie, mais il existe encore des lacunes importantes dans nos connaissances sur la neurobiologie sous-jacente. La collecte d’un grand nombre de données d’imagerie n’est qu’une pièce du puzzle : vous avez également besoin de moyens d’utiliser ces données pour répondre à vos questions. Les auteurs de cette étude espèrent que leurs méthodes rendront cet objectif plus réalisable, pour le TDAH et de nombreuses autres pathologies.

L’étude est publiée dans Le journal des neurosciences.