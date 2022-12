Plus de 59 000 foyers, entreprises sans électricité après des pluies généralisées, du vent

Pluies et vents les plus forts : du nord de la Nouvelle-Écosse à Pictou, au sud jusqu’à Malay Falls et à l’ouest jusqu’à Bridgewater. Rafales à plus de 90 km/h en cas de fortes pluies. La pluie et les vents se déplacent vers l’est dans le continent est et plus tard ce matin sur le Cap-Breton. @CBCMoncton @InfoMorningCB @CBCPEI @CBCMoncton pic.twitter.com/MBtWFGAVzw

—@tsimpkin