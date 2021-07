Plus de 57 MILLIONS de jours de congés annuels non réclamés en 2020

PLUS de 57 millions de jours de congé annuel n’ont pas été réclamés en 2020, et les travailleurs à temps plein s’attendent à ce que cette année soit tout aussi mauvaise, selon les recherches.

Une étude portant sur 2 000 Britanniques employés a révélé qu’un sur trois n’avait pas réclamé son congé complet pour l’année de travail, la moyenne perdant sept jours de pause au total.

Une étude portant sur 2 000 Britanniques employés a révélé qu'un sur trois n'avait pas réclamé son congé complet pour l'année de travail

Sur les 24,7 millions d’adultes qui travaillent à temps plein, cela signifie que 8 151 000 ont perdu un total de 57 057 000 jours.

Et un tiers disent que 2021 va déjà dans le même sens, avec 28% tout à fait prêts à abandonner complètement leurs vacances en faveur d’un salaire supplémentaire.

L’étude a révélé que les principales raisons pour lesquelles les Britanniques ne prennent pas tout leur temps de vacances alloué incluent le travail qui s’accumule lorsqu’ils sont absents (20 %), le fait d’être trop occupé en général (15 %) et de s’inquiéter de ce qui se passera lorsqu’ils ‘ loin (13 pour cent).

En 2020, 48% considéraient qu’il était « inutile » de prendre des congés annuels car les restrictions de Covid les empêchaient de toute façon de partir à l’étranger.

Simon Thompson, directeur général de Warner Leisure Hotels, a déclaré : « Nous étions vraiment inquiets de découvrir que tant de Britanniques ne prennent pas de temps pour eux cette année – nos résultats indiquent que les gens sont plus stressés et en ont besoin que jamais.

« Même une courte pause peut nous aider à faire une pause, à nous remettre et à renouer avec nos proches – et des vacances n’ont pas besoin d’être à l’étranger pour être reposantes. La Grande-Bretagne est un si bel endroit à explorer, et nos invités se surprennent toujours par le peu de l’île qu’ils ont réellement vu.

« Les hôtels Warner offrent l’endroit idéal pour se détendre. Ainsi, après avoir constaté qu’un Britannique sur trois n’avait pas pris la totalité de son allocation de congé annuel l’année dernière, nous recherchons quelqu’un avec des semaines de vacances non réclamées pour lui offrir des pauses bien méritées tout au long de la année. Nous pensons que même les Britanniques les plus stressés peuvent se détendre !

Quatre Britanniques sur 10 déclarent que leur entreprise ne leur permet pas de « renouveler » les jours de vacances, ce qui signifie que s’ils ne s’habituent pas, ils sont perdus à jamais.

Plus d’un quart (26 %) avouent avoir « peur des congés annuels », ce qui les empêche de prendre des jours de congé, et un sur trois a pris des congés annuels dont il n’a pas profité.

Trente-cinq pour cent ont un gestionnaire qui prétendra en plaisantant qu’il va refuser une demande de congé, ce qui fait que 47 pour cent se sentent plus hésitants à le demander.

Même lorsque les Britanniques ont le courage de s’absenter du travail, 31 % sont revenus à une montagne de travail, selon les chiffres de OnePoll.

Un autre 11% a raté un événement professionnel clé, tandis que plus d’un sur 20 pense en fait qu’il a raté une augmentation de salaire ou une promotion en conséquence.

Un peu moins d’un répondant sur trois (28 pour cent) renoncerait même à la moitié de ses congés annuels alloués, au lieu d’une rémunération supplémentaire.

Bien qu’ils redoutent fréquemment de prendre des congés – ou dans de nombreux cas, de ne pas les prendre du tout – un énorme 90 pour cent pensent qu’il est « important » pour les employés de prendre des vacances.

Sept sur 10 pensent que ne pas le faire peut conduire à l’épuisement professionnel, la moitié pensent que cela conduit à un travail plus productif dans l’ensemble, et 44% pensent que ne pas prendre de congé affecte réellement la santé physique.

Après une période difficile de verrouillage, 68% pensent qu’ils ont plus que jamais besoin de vacances, selon les chiffres de OnePoll.

Simon Thompson a ajouté : « Les congés annuels étant si essentiels à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, nous espérons que ces chiffres choquants aideront certains Britanniques qui travaillent dur à reconnaître que prendre des congés n’est pas un luxe, mais un essentiel. »

