Plus de 500 personnes invitées à subir un test de dépistage de la tuberculose après un cas dans une garderie du Nebraska

Un département de santé du Nebraska enquête sur plus de 500 expositions possibles à la tuberculose liées à un cas actif dans un YMCA d’Omaha.

La personne infectée faisait partie du programme de garde d’enfants du YMCA, donc les personnes à risque d’exposition sont principalement de jeunes enfants.

Le département de santé du comté de Douglas a déclaré que toute personne ayant eu un contact étroit avec la personne infectée entre le 30 mai et le 30 octobre devrait subir un test de dépistage de la bactérie de la tuberculose, qui peut se propager dans l’air lorsqu’une personne ayant un cas actif tousse, éternue ou parle.

De nombreuses personnes infectées par la bactérie ne développent jamais de tuberculose symptomatique. Jusqu’à 13 millions de personnes aux États-Unis ont des infections tuberculeuses latentes, ce qui signifie que la bactérie est inactive et que la personne infectée ne présente aucun symptôme et n’est pas contagieuse. Environ 5 à 10 % des infections, si elles ne sont pas traitées, évoluent vers une maladie active.

Chez les adultes, les symptômes comprennent généralement une mauvaise toux qui dure trois semaines ou plus, des douleurs thoraciques ou des crachats de sang ou de mucosités, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les enfants peuvent présenter des symptômes tels qu’une toux, une faiblesse, une léthargie, une perte de poids, de la fièvre ou des sueurs nocturnes.

Le Dr Kari Neemann, conseiller médical du département de santé du comté de Douglas, a déclaré que le cas actif avait été diagnostiqué au cours du week-end.

Le ministère de la Santé a pris connaissance de l’affaire lundi, puis a découvert le lien avec le YMCA mardi, a déclaré Justin Frederick, directeur adjoint du ministère.

Le YCMA du Grand Omaha a déclaré avoir utilisé les registres de fréquentation pour déterminer quels enfants ou membres du personnel auraient pu être exposés, puis avoir contacté ces personnes jeudi.

Les personnes qui se trouvaient dans la même pièce que le patient sont considérées comme des contacts étroits, mais celles qui ont été brièvement exposées dans des zones telles que les cafétérias, les couloirs, les toilettes ou les gymnases ne le sont pas.

« Si des gens fréquentent le YMCA mais qu’ils n’ont pas d’enfants participant au programme Child Watch, je dirais que leur risque est nul », a déclaré Frederick.

Neemann s’est dite optimiste quant au fait qu’il n’y a pas de risque pour la communauté dans son ensemble.

« Les enfants ont vraiment un très faible risque de transmission », a-t-elle déclaré. “Alors que nous menons cette vaste enquête, nous ne nous attendons pas à ce qu’elle aille trop au-delà.”

Le patient de la garderie est tombé malade en août

L’enquête sur la tuberculose dans le comté de Douglas est peut-être l’une des plus importantes jamais menées dans le Midwest, a déclaré Frederick, mais le Nebraska ne connaît historiquement pas beaucoup de cas.

À l’échelle nationale, il y a eu 8 300 cas de tuberculose en 2022 – une augmentation par rapport aux deux années précédentes, mais toujours inférieure aux niveaux d’avant la pandémie. Seulement 28 de ces cas se sont produits au Nebraska.

Frederick a déclaré que le comté de Douglas avait identifié 15 cas l’année dernière et 15 autres en septembre de cette année.

Le patient infecté de la garderie a développé une toux en août, a-t-il déclaré, les responsables de la santé supposent donc que la personne était contagieuse à cette époque. La recommandation de test du département est basée sur les personnes qui ont été exposées au patient trois mois avant ou après le début de la toux.

Le patient souffre de tuberculose pulmonaire, a ajouté Frederick, ce qui signifie que la bactérie est concentrée dans les poumons. Dans des cas plus compliqués, les bactéries tuberculeuses peuvent infecter d’autres organes comme le cerveau, les reins ou la colonne vertébrale.

Frederick a déclaré que le patient était isolé et soigné sous la supervision du département. Le traitement de la tuberculose – antibiotiques pris quotidiennement ou hebdomadairement – ​​dure généralement au moins six mois, bien que certains traitements puissent durer un an ou plus.

Recommandations en matière de tests et de traitements

Les nourrissons et les jeunes enfants courent un risque plus élevé de développer une maladie active que les enfants plus âgés et les adultes. Les jeunes enfants sont également plus susceptibles de développer une tuberculose grave qui se propage des poumons à d’autres parties du corps ou entraîne une méningite.

Pour cette raison, le département de santé du comté de Douglas recommande aux enfants de moins de 5 ans qui ont été exposés au patient infecté au cours des 10 dernières semaines de subir une radiographie pulmonaire pour s’assurer que leurs poumons ne sont pas infectés, ainsi qu’un test de tuberculose et un examen. traitement par la rifampicine – un antibiotique qui peut les empêcher de développer une maladie active.

Children’s Nebraska organise une clinique ce week-end pour administrer des tests, des radiographies et des traitements. Neemann, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital, a déclaré que les enfants de moins de 2 ans subiront un test cutané, tandis que les enfants de 2 ans et plus subiront un test sanguin.

Frederick estime qu’environ 200 enfants ont été invités à venir à la clinique et que 150 sont inscrits jusqu’à présent.

Lorsque plus de 10 semaines se sont écoulées depuis la dernière exposition d’un enfant, celui-ci devrait subir un nouveau test pour confirmer qu’il n’est pas infecté, a déclaré Neemann. En effet, il faut environ deux à dix semaines pour qu’une infection se développe.

Si un enfant est testé positif mais ne présente aucun symptôme, il peut terminer le traitement complet par la rifampicine, qui dure généralement plusieurs mois.

Le YMCA a déclaré que d’autres contacts étroits qui ont été exposés entre fin mai et le 21 août peuvent se faire tester lors des cliniques organisées du 15 au 17 novembre dans les installations de Westview de l’organisation.