Plus de 500 joueurs ont participé à la vente aux enchères de joueurs PKL, dont 24 de Khelo India University Games

Plus de 500 représentants de Kabaddi devraient entrer dans la mêlée lors de la vente aux enchères des joueurs de la saison 9 de la Pro Kabaddi League à Mumbai les 5 et 6 août, selon les organisateurs de PKL, Mashal Sports.

Dans le but d’amener plus de jeunes à concourir dans la ligue populaire, 24 joueurs des deux meilleures équipes des Khelo India University Games, 2021 seront inclus dans le pool d’enchères, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Les joueurs nationaux, étrangers et les nouveaux jeunes joueurs (NYP) seront divisés en quatre catégories – A, B, C et D dans la vente aux enchères des joueurs. Les joueurs seront subdivisés en “All-Rounders”, “Defenders” et “Raiders” dans chaque catégorie.

Les prix de base pour chacune des catégories sont : Catégorie A – Rs 30 Lakhs, Catégorie B – Rs 20 Lakhs, Catégorie C – Rs 10 Lakhs et Catégorie D – Rs 6 Lakhs. La bourse salariale totale disponible pour chaque franchise pour son équipe pour la saison 9 est de Rs 4,4 crore.

Le commissaire de la ligue, Anupam Goswami, a déclaré: «Chaque saison a vu l’émergence de nouveaux joueurs talentueux et je suis certain que de nombreuses surprises nous attendent également cette année. J’ai hâte d’accueillir les jeunes talents des Jeux universitaires de Khelo India dans les ventes aux enchères des joueurs. La saison 9 de PKL sera organisée en liaison avec nos parties prenantes et associés de l’écosystème national de kabaddi sous l’AKFI.

Les équipes PKL ont également le choix de conserver les joueurs de leurs équipes respectives de la saison 8 de PKL conformément aux politiques de la ligue. Les franchises sont autorisées à conserver jusqu’à six joueurs dans la catégorie «Elite Retained Players» et jusqu’à quatre «New Young Players» (NYP) dans des conditions stipulées lors de chaque saison PKL. Les joueurs, qui ne sont pas retenus par les franchises du groupe de plus de 500 joueurs, passeront sous le marteau lors du processus d’enchères de deux jours à Mumbai.

Satyam Trivedi, responsable d’Adani Sportsline, a déclaré : « Après une saison 8 réussie, tous les joueurs attendent avec impatience de pouvoir à nouveau monter sur le tapis. Chez Gujarat Giants, nous attendons avec impatience des offres intéressantes et construisons une équipe solide pour la saison 9 à venir.

