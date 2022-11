Plus de 500 bulletins de vote par correspondance n’ont pas été comptés lors des élections de mi-mandat du comté de DeKalb – Shaw Local

SYCOMORE – Le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb a encore 569 bulletins de vote par correspondance en circulation à compter jeudi à partir des élections de mi-mandat du 8 novembre, selon les archives du comté.

Mardi était le dernier jour pour envoyer les bulletins de vote par correspondance. Tous les bulletins de vote arrivant avec le cachet de la poste du 8 novembre peuvent être comptés par les autorités électorales. Mais cela laisse certaines courses dans l’incertitude après le jour du scrutin.

Les postes clés au sein du gouvernement du comté de DeKalb, y compris plusieurs sièges au conseil d’administration du comté de DeKalb, pourraient potentiellement être touchés si les bulletins de vote en suspens renversaient les leaders de la course jusqu’à présent. Les résultats non officiels montrent que les démocrates sont sur le point de prendre la majorité du conseil d’administration pour la première fois depuis 2014, évinçant trois républicains sortants et prenant six districts, si les marges se maintiennent.

Le républicain sortant du district 8, Bill Cummings, qui est sur le point de perdre sa candidature à la réélection, traîne derrière la démocrate sortante Michelle Pickett par 163 voix.

Dans le district 4, le nouveau venu démocrate Brett Johansen détient une avance étroite de 38 voix sur les 1 655 voix de la républicaine sortante Laurie Emmer, alors que le meilleur obtenteur reste le nouveau venu démocrate Stewart Ogilvie avec 1 785 voix.

Une multitude de bulletins de vote par correspondance ajoutés mercredi matin ont considérablement réduit la marge – auparavant plus de 2 500 à 780 votes – dans la course du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb. Cela n’a pas suffi à écarter la républicaine Tasha Sims de sa victoire projetée sur l’adversaire démocrate Linh Nguyen, si les résultats non officiels se maintiennent, cependant.

La course entre Nguyen et Sims ne pourra pas être officiellement annoncée avant le 29 novembre, lorsque les résultats seront certifiés.

Un décompte des résultats tôt mardi soir publié vers 20h30 a indiqué que Nguyen avait en fait remporté les meilleurs votes avec 100% des rapports des circonscriptions. Les résultats ont rapidement changé, cependant, après que les chiffres mis à jour environ 20 minutes plus tard aient montré que moins de 60 circonscriptions avaient signalé.

L’erreur a été notée par les responsables électoraux cette semaine comme un défaut technique.

Le greffier et enregistreur du comté de DeKalb, Doug Johnson, un républicain qui a décidé de ne pas se faire réélire, a déclaré que le changement noté dans le nombre de rapports de circonscription était une question de correction de l’ordinateur.

“Ce sont des ordinateurs et je n’ai aucune explication”, a déclaré Johnson. “J’avais deux techniciens sur le même problème. Ils sont comme, ‘Qu’est-ce qui se passe?’ C’est des ordinateurs. Lorsque le prochain téléchargement est entré, il l’a corrigé.

Ce n’était pas le seul hoquet noté avec la technologie lors de la dernière élection.

Quelques tabulatrices de bulletins de vote électroniques installées dans les bureaux de vote de DeKalb ont signalé de brefs problèmes. Une machine à Real Connection Church, 1115 S. Malta Road à DeKalb, et une autre à Hopkins Park à DeKalb ont été brièvement retardées.

“Beaucoup de machines, le fil à l’arrière s’est débranché”, a déclaré Johnson. « Les machines fonctionnaient sur batteries, puis les batteries se sont épuisées. Ensuite, ce qu’ils ont fait, c’est qu’il y a une poubelle auxiliaire sur l’urne qu’ils peuvent utiliser, puis ils ont compris qu’ils pouvaient l’utiliser pour brancher le courant et le remettre en marche.

Le problème a incité des dizaines de bulletins de vote remis le jour du scrutin à être comptés après coup, selon les autorités électorales.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des inquiétudes concernant la sécurité signalées dans les bureaux de vote du comté, Johnson a déclaré que ce n’était pas un problème dans le comté de DeKalb.