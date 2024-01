Plus de 500 000 personnes à Gaza sont confrontées à une « faim catastrophique » : UNRWA

Plus d’un demi-million de personnes à Gaza sont actuellement confrontées à une « faim catastrophique » dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, selon plusieurs organisations des Nations Unies.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a déclaré que 570 000 Gazaouis sont classés comme souffrant d’une insécurité alimentaire équivalente à des niveaux de famine, tels que définis par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). Classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (CIP).

“Combats intenses, refus d’accès et restrictions [plus] les coupures de communication entravent la capacité de l’@UNRWA à fournir de l’aide de manière sûre et efficace”, a déclaré l’organisation. a écrit mardi le X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. “Alors que le risque de famine augmente, l’ONU appelle à une augmentation cruciale de l’accès humanitaire.”

L’UNRWA a déclaré que lui et ses partenaires distribuaient de la farine, des aliments à base de protéines, des biscuits à haute teneur énergétique, des produits laitiers et d’autres produits alimentaires aux Gazaouis, atteignant jusqu’à présent 320 000 familles.

Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU a déclaré qu’il était difficile d’acheminer de la nourriture vers le nord de Gaza, qui a été coupé de l’aide extérieure.

“Je pense que le risque d’avoir des poches de famine à Gaza est toujours présent”, a déclaré le porte-parole du PAM, Abeer Etefa. Reuters mardi. “C’est pourquoi nous voyons les gens devenir plus désespérés et impatients d’attendre les distributions de nourriture – parce que c’est très sporadique.”

Dans un enregistrement vidéo distribué par le Presse associéeun haut responsable du Hamas, Osama Hamdan, a déclaré aux journalistes à Beyrouth que les habitants du nord de Gaza, confrontés à de graves pénuries alimentaires, ont été contraints de broyer et de manger de la nourriture pour animaux “afin de rester en vie”.

Hamdan a appelé l’Organisation mondiale de la santé à déclarer la bande de Gaza « zone de famine ».

Le mois dernier, l’organisation à but non lucratif CARE International a partagé un IPC rapport cela dit, 100 % de la population de Gaza est confrontée à une crise de la faim, et bien que les Gazaouis soient confrontés à différents niveaux de faim, « pratiquement tous les ménages sautent des repas chaque jour ».

Cette nouvelle intervient au milieu d’intenses combats à Gaza, alors que les travailleurs humanitaires luttent également pour soigner les patients. Médecins sans frontières (MSF) a déclaré qu’il y avait eu de violents bombardements près de l’hôpital Nasser, situé à Khan Younis, dans le sud de Gaza, qui est l’un des rares hôpitaux de Gaza encore partiellement opérationnel.

“Le personnel de MSF à l’hôpital Nasser rapporte qu’il sent le sol trembler et qu’il y a un sentiment de panique parmi le personnel, les patients et les personnes déplacées qui s’abritent à l’intérieur du bâtiment”, a déclaré l’organisation. écrit le X le lundi. “Tous les services de l’hôpital Nasser sont pleins et il n’y a aucun moyen d’évacuer le personnel médical et les patients en toute sécurité en raison du blocage des voies de sortie de l’établissement.”

L’opération militaire menée par les Forces de défense israéliennes (FDI) à Khan Younis devrait « durer plusieurs jours », a indiqué lundi l’armée israélienne dans un communiqué.

Depuis l’attaque terroriste surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, plus de 25 400 personnes ont été tuées à Gaza et plus de 63 000 ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Plus de 1.200 personnes ont été tuées en Israël et 6.900 blessées, selon le bureau du Premier ministre israélien.

L’armée israélienne a déclaré que 556 soldats ont été tués depuis le début de la guerre et 221 depuis le début de l’invasion terrestre. Lundi a été le jour le plus meurtrier pour l’armée israélienne depuis le 7 octobre, avec 21 morts dans l’explosion d’un immeuble dans la bande de Gaza.

En outre, environ 136 otages – dont plus de 120 Israéliens – seraient toujours en captivité à Gaza et au moins 33 seraient morts, selon l’armée israélienne et le bureau du Premier ministre israélien.

