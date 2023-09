Plus de 50 personnes arrêtées après que des foules ont saccagé des magasins de Philadelphie

CRÊME PHILADELPHIA –

Des dizaines de personnes ont été inculpées mercredi après une nuit de chaos alimentée par les réseaux sociaux au cours de laquelle des groupes de voleurs, travaillant apparemment ensemble, se sont introduits de force dans des magasins de plusieurs quartiers de Philadelphie, remplissant des sacs en plastique de marchandises et s’enfuyant, ont indiqué les autorités.

La police a déclaré avoir procédé à au moins 52 arrestations. Des accusations de cambriolage, de vol et autres ont été déposées jusqu’à présent contre au moins 30 personnes, toutes sauf trois adultes, selon Jane Roh, porte-parole du bureau du procureur du district de Philadelphie.

Le saccage de style flash mob mardi soir dans des dizaines de magasins, dont Foot Locker, Lululemon et Apple, a eu lieu après une manifestation pacifique contre la décision d’un juge de rejeter les accusations de meurtre et autres accusations portées contre un policier de Philadelphie qui a abattu un chauffeur, Eddie Irizarry, par le biais d’un une fenêtre enroulée.

Les auteurs des pillages n’étaient pas affiliés à la manifestation, a déclaré le commissaire de police par intérim John Stanford lors d’une conférence de presse, qualifiant le groupe de « bande d’opportunistes criminels ».

Au moins 18 magasins d’alcool gérés par l’État ont été cambriolés, ce qui a conduit le Pennsylvania Liquor Control Board à fermer mercredi ses 48 points de vente à Philadelphie et un dans la banlieue de Cheltenham. Aucun employé n’a été blessé mardi soir, mais « certains ont été naturellement secoués », a déclaré le porte-parole de la société des alcools, Shawn Kelly.

Les magasins ont été « fermés dans l’intérêt de la sécurité des employés et pendant que nous évaluons les dommages et les pertes survenus. Nous rouvrirons les magasins lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité et lorsque les dommages seront réparés », a déclaré Kelly.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait des personnes masquées portant des sweats à capuche courant hors de Lululemon avec des marchandises et des policiers en attrapant plusieurs et les plaquant sur le trottoir. Des photos d’un magasin d’articles de sport dans un centre commercial montraient des mannequins et des baskets éparpillés sur le trottoir.

Les vols et les troubles se sont étendus du centre-ville au nord-est et à l’ouest de Philadelphie, laissant des vitrines brisées et des revêtements de devantures brisés. La police a déclaré que sept voitures avaient été volées dans un parking du nord-est. L’une des voitures avait été retrouvée mercredi après-midi.

Selon le North 22nd Street Business Corridor, un groupe d’entreprises, six entreprises situées dans un seul corridor commercial du nord de Philadelphie ont été pillées, dont trois pharmacies, un salon de coiffure, une société de préparation de déclarations de revenus et un magasin de téléphonie mobile.

Benjamin Nochum, pharmacien et gérant de magasin chez Patriot Pharmacy, a déclaré que c’était la troisième fois depuis 2020 que son entreprise était touchée.

« Lorsque les pillards nous volent, ce qu’ils ne semblent pas comprendre, c’est qu’ils volent aussi nos voisins », a déclaré Nochum dans un communiqué. « Cela vous amène à vous demander combien de temps vous pourrez encore tenir. »

Les gens semblent avoir organisé leurs efforts sur les réseaux sociaux, selon Stanford, le commissaire de police par intérim. La police enquête « sur la possibilité qu’il y ait eu une caravane composée de plusieurs véhicules différents qui se déplaçaient d’un endroit à l’autre ». Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des gens traînant hors de leur voiture dans le parking d’un centre commercial, semblant se crier des directions.

« Ce comportement destructeur et illégal ne peut pas et ne sera pas toléré dans notre ville », a déclaré le maire démocrate Jim Kenney, le qualifiant de « démonstration écoeurante d’activités criminelles opportunistes ».

Son administration travaille avec la police pour évaluer « quelles zones de la ville pourraient nécessiter une couverture accrue ou des ressources supplémentaires », a-t-il déclaré.

Le chaos à Philadelphie n’est pas sans rappeler des vols tout aussi éhontés ailleurs, en particulier dans la région de la baie de San Francisco, où des groupes organisés de voleurs, certains portant des pieds-de-biche et des marteaux, ont systématiquement pris pour cible les magasins haut de gamme.

Il y avait un grand nombre de jeunes dans le quartier des affaires du centre-ville de Philadelphie, appelé Center City, peu avant 20 heures, et certains policiers ont arrêté un groupe d’hommes « vêtus de vêtements noirs et portant des masques », selon un communiqué de presse de la police.

À cette époque, des rapports et des appels au 911 ont été reçus concernant le magasin Foot Locker. Lorsque la police est arrivée, elle a découvert qu’il avait été « saccagé lors d’une attaque coordonnée », indique le communiqué de presse.

Vers 20 h 12, la police a répondu à des appels similaires à Lululemon, où la police a plaqué quelques suspects au sol alors que les gens sortaient du magasin. Certains des voleurs présumés ont échappé à la police et se sont enfuis, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Peu de temps après, des appels ont dirigé la police vers l’Apple Store, où des voleurs s’étaient introduits de force et s’étaient enfuis avec des téléphones et des tablettes, puis les avaient écrasés au sol lorsqu’ils avaient réalisé que les appareils étaient désactivés et que leurs alarmes se déclenchaient, vidéo sur les réseaux sociaux. montré. Une partie de la marchandise a été récupérée, selon un communiqué de la police.

Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat, mais CBS Philadelphie a rapporté qu’un agent de sécurité avait été agressé au Foot Locker.

Les vols ont eu lieu le jour même où Target a annoncé la fermeture de neuf magasins dans quatre États, dont un dans le quartier d’East Harlem à New York et trois dans la région de la baie de San Francisco, affirmant que le vol et le crime organisé menaçaient la sécurité de ses employés. et les clients.