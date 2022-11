L’année dernière, seuls les États-Unis et l’Ukraine se sont opposés à la résolution contre la glorification du nazisme.

Une résolution de l’ONU s’opposant à la célébration du nazisme et des idéologies connexes s’est heurtée à une résistance importante de la part des États-Unis et d’autres démocraties occidentales, 52 pays ayant voté contre vendredi.

Le projet de résolution “Combattre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée“, présenté par le représentant de la Russie à l’ONU, a été adopté avec 105 voix pour. En plus des 52 voix contre, 15 pays se sont abstenus de choisir leur camp.

La résolution exprime une profonde préoccupation concernant la glorification du nazisme, du néonazisme et des anciens membres de la Waffen SS, condamnant la construction de monuments et la tenue de cérémonies publiques en l’honneur du Troisième Reich. Présentant la résolution, le délégué russe a fait référence à une augmentation de la xénophobie, du sentiment anti-migrant, de l’islamophobie et de l’antisémitisme, entre autres formes de discrimination, comme la nécessitant.

Les États-Unis et plusieurs de leurs alliés ont tenté d’expliquer leur vote contre la mesure en affirmant que la Russie exploitait les atrocités nazies pour justifier son opération militaire en Ukraine, insistant sur le fait que se joindre à eux pour condamner la lionisation des nazis reviendrait à les laisser s’en tirer en militarisant le Holocauste pour servir leurs fins néfastes.

Le Royaume-Uni a accusé Moscou de “favoriser les mensonges et déformer l’histoire,” même en reconnaissant qu’il utilisait “préoccupations légitimes en matière de droits humains soulevées par la mobilisation néonazie” pour justifier ses activités en Ukraine. Les États-Unis sont allés plus loin, arguant que la Russie “l’utilisation prétextuelle de la lutte contre le néonazisme sape les véritables tentatives de lutte contre le néonazisme.” Et l’Ukraine a affirmé que le message anti-nazisme de Moscou avait “rien à voir avec la véritable lutte contre le nazisme et le néonazisme“, que Kiev a souligné qu’il condamnait sous toutes ses formes.

L’Australie, le Japon, le Libéria et la Macédoine du Nord ont proposé un amendement pour préciser que s’ils étaient très anti-nazis, ils étaient aussi profondément anti-russes. Leur ajout “note avec inquiétude que la Fédération de Russie a cherché à justifier son agression territoriale contre l’Ukraine en prétendant éliminer le néonazisme“, rappelant à tous que le “l’utilisation prétexte du néonazisme pour justifier une agression territoriale compromet sérieusement les véritables tentatives de lutte contre le néonazisme.”

La Russie s’est opposée à l’amendement, accusant les auteurs de “essayer de creuser un fossé entre les États» en le déposant en commission à la dernière minute. Il a été adopté avec 63 voix pour, 23 contre et 65 abstentions.

Moscou a présenté une résolution similaire l’année dernière, avant le début de l’opération militaire en Ukraine, mais après que le coup d’État soutenu par les États-Unis eut installé un gouvernement qui autorisait des groupes néonazis comme le bataillon Azov et adulé Stepan Bandera, le collaborateur nazi ukrainien dont l’Organisation des Les nationalistes étaient responsables du massacre de dizaines de milliers de Polonais et de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La résolution de 2021 n’a été opposée que par deux États : les États-Unis et l’Ukraine.