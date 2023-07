Les pourparlers avec le G20 sur l’allègement des emprunteurs n’avanceraient « pas du tout »

Alors que les discussions des ministres des Finances du G20 en Inde piétinent sur le sujet de l’allégement de la dette, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a tiré la sonnette d’alarme sur le sort des pays en développement. Cela fait suite au rapport de l’ONU de la semaine dernière sur les niveaux catastrophiques de la dette publique affectant près de la moitié du globe.

Les représentants du G20 se sont réunis lundi à Gandhinagar, dans le Gujarat, mais n’ont fait que peu ou pas de progrès dans les discussions sur la restructuration de la dette détenue par les pays en développement, a rapporté AP.

« Je pense que l’essentiel est, à partir de [July] 2023, la question de la restructuration de la dette n’avance vraiment pas du tout à l’échelle demandée et nécessaire », L’administrateur du PNUD, Achim Steiner, a déclaré à Reuters, qualifiant la situation de « préoccupation grave ».

La semaine dernière, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que 52 pays n’avaient aucun moyen de réduire le fardeau de leur dette et approchaient du défaut de paiement. Faisant la promotion d’un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) sur le problème croissant de la dette, Guterres a déclaré que 3,3 milliards de personnes vivaient dans des pays qui dépensaient plus en paiements d’intérêts qu’en santé ou en éducation.

« C’est plus qu’un risque systémique – c’est une défaillance systémique », Guterres a dit mercredi dernier.

La CNUCED a précisé qu’au moins 19 pays en développement dépensaient plus pour les intérêts que pour l’éducation, et dans 45 autres, cela représentait plus que les dépenses de santé. Selon l’agence des Nations unies, près de 40 % de la population mondiale est gravement endettée.

Particulièrement alarmant était le « l’inégalité inhérente au système financier international, qui pèse de manière disproportionnée sur les pays en développement », La CNUCED a déclaré, notant que les pays africains payaient quatre fois plus d’intérêts que les États-Unis et huit fois plus que les nations les plus riches d’Europe. La restructuration de cette dette s’avère difficile car elle est désormais détenue à 62 % par des créanciers privés, contre 47 % il y a dix ans.

La dette publique mondiale a atteint le niveau record de 92 000 milliards de dollars en 2022, a averti Guterres la semaine dernière, dans une multiplication par cinq depuis 2000. Le PNUD a attribué cette augmentation à la pandémie de Covid-19 et à la flambée de l’inflation et des taux d’intérêt. les taux. L’agence onusienne a estimé que plus de 20 % de la population mondiale – soit environ 1,65 milliard de personnes – luttent désormais pour se nourrir et subsistent avec moins de 3,65 dollars par jour.

Les avertissements de Guterres et du PNUD sont passés largement inaperçus en raison du sommet de l’OTAN en Lituanie, où le bloc militaire dirigé par les États-Unis a promis encore plus de financement pour le conflit en Ukraine.