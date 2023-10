EXCLUSIF – Après deux séries de négociations internationales de haut niveau à Copenhague et à Djeddah, l’Ukraine rassemble ses partenaires pour se rassembler en faveur de la paix à Malte les 28 et 29 octobre.

Les conseillers à la sécurité nationale discuteront de la formule de paix en 10 points du président Zelenskyy, qui aborde tout, depuis les enlèvements d’enfants jusqu’aux dommages environnementaux. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a participé à un sommet similaire en Arabie Saoudite en août.

Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié cette réunion de contre-productive, affirmant qu’elle n’avait “absolument aucune perspective”.

Avant les négociations à Malte, Fox News Digital s’est entretenu en exclusivité avec Andriy Yermak, chef du bureau du président ukrainien. Yermak s’est exprimé via Zoom depuis le bureau présidentiel de Kiev.

L’UKRAINE INTERDIT LES ÉGLISES ORTHODOXES EN RAISON DE PRÉSUMÉS LIENS AVEC LA RUSSIE

En quoi consiste exactement le Sommet de Malte et qu’espérez-vous y accomplir ?

YERMAK : Tout d’abord, il est très important que le processus se poursuive après Copenhague et Djeddah. Nous espérons que davantage de pays se rassembleront à Malte. À l’heure actuelle, plus de 50 pays ont confirmé leur participation, ce qui dépasse le nombre de participants au sommet de Djeddah.

Deuxièmement, le timing compte. La guerre en Ukraine continue et une autre guerre éclate au Moyen-Orient. En ce moment, il est important que les pays des différents continents se réunissent, s’assoient à la table et parlent de paix, de paix juste.

La formule de paix du président Zelensky est unique car elle ne consiste pas seulement à mettre fin à l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine. Il s’agit également de la crise à laquelle nous sommes confrontés à cause de cette guerre. Et, en cas de crise, je parle de sécurité alimentaire. Je veux dire l’énergie. Je parle de l’écologie, des questions humanitaires, des enfants ukrainiens kidnappés et illégalement déportés. Il est important que nous parlions de ces questions, que nous montrions que des pays responsables peuvent se parler, accepter de respecter le droit international et, plus important encore, que nous discutions de la manière de mettre fin à la guerre, de la manière de mettre fin aux meurtres d’enfants innocents.

Je suis optimiste quant à cette rencontre.

En Ukraine, vous luttez contre la Russie, vous luttez pour la liberté. Qu’est-ce que cela a à voir avec la lutte actuelle d’Israël contre le Hamas ?

YERMAK : Le fait que la guerre en Ukraine ne soit pas terminée et continue a des implications au-delà de l’Ukraine. Chaque jour, nous sommes attaqués par des drones iraniens, la Russie resserre ses liens avec Pékin et, juste avant cette interview, des informations faisaient état de Moscou accueillant une délégation du Hamas. Je pense que cela en dit assez sur la complexité de la situation.

En ce qui concerne notre guerre, nous ne contestons rien avec la Russie. Ils sont venus sur nos terres. Ils ont occupé nos territoires. Ils ont tué nos civils. Ils veulent détruire notre nation. Nous luttons vraiment pour la liberté et la démocratie ici.

La formule de paix du président Zelensky constitue une véritable plate-forme pour mettre fin à la guerre, une plate-forme pour revenir au droit international et pour aider l’Ukraine à réintégrer nos territoires internationalement reconnus. Il peut aussi être utilisé dans d’autres guerres, d’autres conflits. L’une des tâches principales consiste à ramener à la maison les enfants kidnappés. Les sortir de captivité illégale, ce que nous constatons désormais également en Israël.

LES PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES D’UNE VILLE UKRAINIENNE DE PREMIÈRE LIGNE S’ADAPTENT MÊME COMME « UN MISSILE PEUT ARRIVER À TOUT MOMENT »

Tant que la guerre en Ukraine se poursuivra, les menaces persisteront. Les agresseurs ne s’arrêtent pas tant qu’ils ne sont pas arrêtés. Mettre fin à la guerre et instaurer une paix juste en Ukraine empêchera d’autres guerres et conflits de se produire.

Nous ressentons la douleur du peuple israélien, nous le savons personnellement. Chaque jour, depuis près de deux ans, notre peuple subit les attaques de missiles russes et de drones iraniens. Nous savons ce qu’ils vivent.

Pouvez-vous nous parler un peu plus de ces drones iraniens ? L’Iran en envoie à la Russie des centaines et des centaines d’entre eux depuis maintenant plus d’un an.

YERMAK : Nous l’avons répété à plusieurs reprises. Ce sont des drones iraniens. Et lorsque l’Iran fournit ces drones à la Russie, l’Iran sait à quoi ils servent. Ils sont utilisés pour tuer des Ukrainiens.

Les guerres divisent les gens. Ils montrent également qui est du côté de la lumière et qui est du côté du diable. Je suis très heureux que la plupart des gens soient du bon côté. C’est ainsi que nous avons commencé à travailler en étroite collaboration avec les Américains. Ils comprennent que nous avons des valeurs communes. Rien n’a changé, nous continuons à nous battre. Cela fait deux ans, mais nous continuons chaque jour à nous battre pour des millions d’Ukrainiens. Nous nous battons chaque jour, chaque minute.

Au moment même où nous parlons, notre peuple se bat en première ligne. En ce moment même, des villes sont attaquées, mais notre peuple continue de se battre parce que nous croyons fermement en notre victoire. Nous croyons fermement en la liberté. Et nous croyons en nos amis, notamment aux États-Unis, nos plus grands partenaires. Notre victoire sera une victoire commune, tout comme la défaite de la Russie est dans l’intérêt stratégique et politique des États-Unis, car ces derniers sont le leader du monde libre.

La Chambre des représentants américaine a un nouveau président. Craignez-vous un déclin du soutien américain à l’Ukraine ? Et craignez-vous que le monde puisse oublier l’Ukraine avec la guerre qui fait rage en Israël ?

YERMAK : Tout d’abord, je voudrais féliciter le peuple américain pour le nouveau président et féliciter le représentant (Mike) Johnson pour son élection. Toute élection dans les États est une affaire purement américaine. Chaque État doit respecter cela, et nous le respectons.

Nous sommes très heureux de bénéficier du soutien bipartite du Congrès américain, ce que nous avons ressenti une fois de plus lors du récent voyage du président Zelensky à New York et à Washington. Je suis sûr que les Américains soutiendront l’Ukraine et qu’ils soutiendront notre liberté et notre démocratie.

J’espère que nous construirons une relation très constructive et très ouverte avec le nouveau président, je n’en doute pas. Nous entendons souvent, notamment dans la propagande russe, que le soutien américain à l’Ukraine va diminuer. Je n’y crois pas car notre unité n’est pas seulement pour ce bref instant. Les États-Unis, la Maison Blanche, le Congrès, le Département d’État et le peuple américain ordinaire soutiennent la démocratie. Ils voient clairement comment l’Ukraine non seulement a survécu, mais continue de libérer ses territoires. Je suis convaincu que nous aurons une relation constructive et fructueuse avec le nouvel orateur. Nous ferons de notre mieux pour cela.

Dans le passé, le représentant Johnson a exprimé quelques inquiétudes quant à la responsabilité des armes destinées à l’Ukraine. Que répondez-vous à ses inquiétudes sur la responsabilité et sur la manière dont l’Ukraine distribue les armes ? Comment comptabilisez-vous les armes américaines ?

YERMAK : Le président Zelensky l’a dit à plusieurs reprises, et voici la position de notre équipe, ainsi que celle du peuple ukrainien : cela ne nous dérange pas de rendre des comptes. Nous y sommes ouverts. Nous sommes ouverts à tout contrôle et transparence.

Si l’on me demande de résumer le voyage du président Zelensky aux États-Unis en un mot, je dirais confiance. Il est impossible de construire une relation solide sans confiance. De notre côté, nous sommes prêts à tout faire pour maintenir cette confiance. Maintenir cette forte confiance est notre priorité, pour laquelle nous sommes prêts à toute coopération à tous les niveaux.

C’est maintenant un moment critique. Nous avons un plan et nous voyons comment cette guerre peut être gagnée. Nous savons également ce que nous devons faire. Et gagner cette guerre sera très difficile, voire impossible, sans l’aide des États-Unis et d’autres partenaires.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Nous avons montré qu’il était possible de vaincre ce qu’on appelait autrefois la « deuxième armée du monde ». Nous avons montré que c’était possible. Nous avons montré que c’était faisable et nous avons prouvé que nous en étions capables.

Les États-Unis seront représentés aux réunions de Malte par le secrétaire adjoint aux Affaires européennes et eurasiennes, James O’Brien.

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.