Plus de 50 morts, des dizaines de blessés et beaucoup craignent d’être piégés dans l’incendie d’une usine au Bangladesh

L’incendie s’est déclaré jeudi soir au rez-de-chaussée d’un immeuble de plusieurs étages situé dans une zone industrielle à environ 20 kilomètres (12 miles) de Dhaka. Il est originaire d’une usine produisant des nouilles et des boissons appartenant à Hashem Food and Beverage. Vendredi matin, il faisait toujours rage, ont déclaré les pompiers aux médias locaux.

Selon les derniers rapports des médias locaux, les responsables des secours ont confirmé que 52 corps avaient été retirés des décombres. Ils ont déclaré que les recherches se poursuivaient, car de plus en plus de personnes craignent d’être piégées à l’intérieur du bâtiment.

Beaucoup ont été blessés en sautant des étages supérieurs, désespérés d’échapper aux flammes. Une vingtaine de personnes ont été sauvées du toit par les pompiers.

Les responsables locaux ont déclaré qu’ils recueillaient des informations, car c’est « on ne sait pas combien de travailleurs sont piégés« , a rapporté Reuters. La cause de l’incendie n’est pas encore connue.

De tels accidents mortels sont courants dans le pays d’Asie du Sud. Après que le bâtiment du Rana Plaza, qui abritait une usine de confection, s’y soit effondré en 2013, marquant l’histoire en faisant plus de 1 100 morts, les autorités ont cherché à améliorer la sécurité et les conditions de travail. Cependant, selon des militants, des millions de personnes au Bangladesh vivent et travaillent toujours dans des bâtiments dépourvus de sécurité adéquate, et les règles de sécurité seraient médiocres dans de nombreuses usines. L’incendie d’une usine au Bangladesh le plus meurtrier à ce jour s’est produit en 2012, tuant au moins 117 personnes.

